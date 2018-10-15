15.10.2018 | 11:26

В отделении пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности крупного дорожно-транспортного происшествия в Мокшанском районе.

Предварительно установлено, что 14 октября в 19:40 на 596-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись автомобили Iveco 400Е34, ВАЗ-2107, Renault Fluence и Ford Mondeo.

Фурой управлял 40-летний шофер, «семеркой» - 30-летний мужчина. За рулем Renault находился 52-летний водитель. Ford двигался под управлением 28-летнего автомобилиста.

В аварии пострадали водитель и 48-летняя пассажирка Renault Fluence, а также 20-летняя девушка, находившаяся в салоне автомобиля Ford Mondeo. Они были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.