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Происшествия | Стали известны подробности массового ДТП в Мокшанском районе

15.10.2018|11:26
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В отделении пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности крупного дорожно-транспортного происшествия в Мокшанском районе.

Предварительно установлено, что 14 октября в 19:40 на 596-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись автомобили Iveco 400Е34, ВАЗ-2107, Renault Fluence и Ford Mondeo.

Фурой управлял 40-летний шофер, «семеркой» - 30-летний мужчина. За рулем Renault находился 52-летний водитель. Ford двигался под управлением 28-летнего автомобилиста.

В аварии пострадали водитель и 48-летняя пассажирка Renault Fluence, а также 20-летняя девушка, находившаяся в салоне автомобиля Ford Mondeo. Они были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|15.10.2018 11:57|

Подробности подробнее некуда. У меня вопрос возникает-как журналист умудряется узнать возраст участников ДТП,но не может узнать предварительные причины аварии?!

Гость|15.10.2018 12:03|

Водитель фуры уснул и выехал на встречнюю полосу,люди которые находились в рено,и мондео находятся в реанимации 4человека один ребёнок только не пострадал чудом !!!!

Гость|15.10.2018 12:41|

Он не спал а начал торможение и его начало по всей дороги складывать

Имя: Гость
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