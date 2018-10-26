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Общество | Пензенским врачам рассказали о необходимости развития гериатрии

26.10.2018|16:35
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Обретение эликсира молодости - дело отдаленного будущего, но продление жизни и предупреждение преждевременного старения - уже реальность. Этим занимается такое направление медицины, как гериатрия.

О необходимости ее развития пензенским врачам рассказали московские специалисты. В лечении пожилых людей нужен особый подход, ведь человеческий организм увядает и его возрастные изменения надо учитывать.

«Доказано, что прием большого количества таблеток укорачивает жизнь и очень много факторов на это влияет. Наша цель - увеличить продолжительность жизни, и с каждым годом она у нас действительно растет. Сейчас мы достигли исторического максимума в 73 с лишним года и хотим к 2050 году продлить жизнь до 85 лет», - сообщила помощник главного внештатного гериатра России Элен Мхитарян.

Гериатры считают, что увеличение пенсионного возраста пойдет только во благо здоровью пожилых людей.

«Главные постулаты, самые главные цели - это физическая активность и умственный труд. И, к сожалению, когда человек не работает, естественно, очень мало кто занимается, а когда человек продолжает работать, он активен в физическом плане, у него идет когнитивный тренинг. Только у нас в этом проблема: пожилых на работу не берут», - добавила Элен Мхитарян.

Семинар должен поспособствовать расширению возможностей гериатрической службы Пензенской области.

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