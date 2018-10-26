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Общество | Пензенский министр задержал нарушителя с заряженным оружием

26.10.2018|11:40
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В четверг, 25 октября, в Пензенской области прошли рейды по охотничьим угодьям, в которых принял участие руководитель регионального минлесхоза Александр Москвин.

Участники рейдов выявили два нарушения охотничьего законодательства. В Лунинском районе они задержали мужчину, который ехал на автомобиле, имея при себе собранное, расчехленное и заряженное оружие.

В Каменском районе гражданин, убивший зайца, не сделал отметку в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. Это также является несоблюдением закона.

«За данные нарушения гражданам грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Сезон охоты на крупных копытных животных открылся в Пензенской области 20 октября и завершится 31 декабря. Весь этот период работники лесного хозяйства, сотрудники полиции и Росгвардии будут патрулировать охотничьи угодья.

Источник — фото: minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|26.10.2018 11:55|

Здорово,класс.Вот теперь я спокоен за всё охотхозяйство.

Гость|26.10.2018 11:58|

когда же рыжему люлей дадут

Гость|26.10.2018 11:59|

penzainform.ru писал(a):

В Лунинском районе они задержали мужчину, который ехал на автомобиле, имея при себе собранное, расчехленное и заряженное оружие.
основание к досмотру авто есть у этих "лесников"?

Гость|26.10.2018 12:00|

Лавры Золотова, "террориста" укалякавшего у стен Кремля - буртасским министрам покоя не дают?

Имя: Гость
Комментарий:

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