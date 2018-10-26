26.10.2018 | 11:40

В четверг, 25 октября, в Пензенской области прошли рейды по охотничьим угодьям, в которых принял участие руководитель регионального минлесхоза Александр Москвин.

Участники рейдов выявили два нарушения охотничьего законодательства. В Лунинском районе они задержали мужчину, который ехал на автомобиле, имея при себе собранное, расчехленное и заряженное оружие.

В Каменском районе гражданин, убивший зайца, не сделал отметку в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. Это также является несоблюдением закона.

«За данные нарушения гражданам грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Сезон охоты на крупных копытных животных открылся в Пензенской области 20 октября и завершится 31 декабря. Весь этот период работники лесного хозяйства, сотрудники полиции и Росгвардии будут патрулировать охотничьи угодья.