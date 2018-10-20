20.10.2018 | 14:07

20 октября на территории Пензенской области открылась охота на крупных копытных животных. Добычей стрелков теперь могут стать лоси, олени и косули, но только при наличии соответствующих лицензий и полного пакета разрешительных документов. За этим обещают строго следить представители регионального минлесхоза.

«С 20-го числа у нас будет идти усиление совместно с национальной гвардией, совместно с полицией. На территории региона будут проводится ежедневные профилактические мероприятия», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

За незаконную добычу лося, оленя или косули полагаются очень серьезные штрафные санкции с возмещением ущерба. Сумма за одно загубленное браконьерским способом животное может превышать полмиллиона рублей. Кроме того, нарушителям грозят скамья подсудимых и лишение свободы на срок до пяти лет.

Чтобы праздник открытия не был омрачен, в минлесхозе призывают добропорядочных охотников не только проверять наличие необходимых документов, но и строго соблюдать правила безопасности.

Сезон добычи крупных копытных продлится до 31 января.