26.10.2018 | 12:27

В пятницу, 26 октября, начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина известила своих подписчиков в Facebook о подарке, полученном от певца Егора Крида (Булаткина).

«Пианино от Егора Крида! Радостные эмоции и благодарность популярному исполнителю, нашему земляку Егору Криду за приятный подарок для самых юных воспитанников ДШИ «Гармония»! Малыши в восторге!» - написала она на личной странице в социальной сети.

Вера Фейгина прикрепила к сообщению фото, на котором маленькие музыканты изучают новый инструмент - судя по всему, это электропианино с 36 клавишами.

20 сентября накануне первого сольного концерта в Пензе Егор Крид посетил региональное отделение Российского детского фонда и вручил презенты находившимся там ребятам. Председатель учреждения Мария Гаврюшина поблагодарила его за «восхитительные эмоции и горящие глаза» детей.

Егор Крид стал любимцем публики в 22 года. Певец не женат, занимается сольной карьерой, ведет активную гастрольную деятельность. В 2016 году он вошел в топ-20 российских звезд, опубликованный журналом Forbes, по уровню дохода.