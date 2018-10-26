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Общество | Егора Крида поблагодарили за пианино для пензенской школы искусств

26.10.2018|12:27
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В пятницу, 26 октября, начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина известила своих подписчиков в Facebook о подарке, полученном от певца Егора Крида (Булаткина).

«Пианино от Егора Крида! Радостные эмоции и благодарность популярному исполнителю, нашему земляку Егору Криду за приятный подарок для самых юных воспитанников ДШИ «Гармония»! Малыши в восторге!» - написала она на личной странице в социальной сети.

Вера Фейгина прикрепила к сообщению фото, на котором маленькие музыканты изучают новый инструмент - судя по всему, это электропианино с 36 клавишами.

20 сентября накануне первого сольного концерта в Пензе Егор Крид посетил региональное отделение Российского детского фонда и вручил презенты находившимся там ребятам. Председатель учреждения Мария Гаврюшина поблагодарила его за «восхитительные эмоции и горящие глаза» детей.

Егор Крид стал любимцем публики в 22 года. Певец не женат, занимается сольной карьерой, ведет активную гастрольную деятельность. В 2016 году он вошел в топ-20 российских звезд, опубликованный журналом Forbes, по уровню дохода.

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Гость|26.10.2018 13:10|

В ТОП-20 по уровню дохода - а подарок? Смешно, ну хоть бы синтезатор нормальный купил)

Гость|26.10.2018 13:14|

Чей, говорите, сынуля этот ЗвИздаткин?

Гость|26.10.2018 13:30|

penzainform.ru писал(a):

судя по всему, это электропианино с 36 клавишами.
Это для детского сада!

Гость|26.10.2018 13:46|

Согласен, это дешевая игрушка. Для музыкальной школы надо что то посерьезней типа Yamaha CLP-545

Гость|26.10.2018 13:53|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog

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