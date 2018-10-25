25.10.2018 | 17:27

В Пензенской области подвели итоги конкурса слоганов к 80-летию региона. В нем поучаствовали более 250 школьников в возрасте от 6 до 17 лет из Пензы, Заречного, Кузнецка и районов.

Принимались лозунги, девизы, содержащие сжатую, легко воспринимаемую, эффектную формулировку информации о родном крае, его традициях и обычаях.

В итоге победителем в возрастной категории 6-9 лет стала учащаяся школы с. Мачкассы Шемышейского района Анастасия Конкина. Ее слоган: «Пензенская область - ты моя гордость!».

Среди 10-13-летних ребят лучшей стала Влада Никишина, воспитанница Центра детского творчества Шемышейского района, с лозунгом: «58 регион - это лучшие люди! Сурский край был, есть и будет!».

В группе подростков от 14 до 17 лет первым оказался ученик школы села Вьюнки Наровчатского района Владислав Каменев со слоганом: «Пензенская область - родина наша! Сделаем ее краше!».

«Победители и призеры будут награждены дипломами», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.