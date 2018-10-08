08.10.2018 | 14:13

Жителям Пензенской области в возрасте от 6 до 17 лет предлагают принять участие в конкурсе слоганов, посвященном 80-летию региона. Он стартовал 1 октября и продлится до 22-го числа.

Желающие могут прислать лозунги, девизы, содержащие сжатую, легко воспринимаемую информацию о родном крае, его традициях, обычаях. Итоги подведут 25 октября.

«Творческие работы принимаются по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 2, ГБУДОПО «Центр развития творчества детей и юношества», отдел художественного творчества, естественнонаучной и социально-педагогической деятельности. E-mail: hoodtvor@yandex.ru, контактный телефон (факс): (8412) 52-21-01», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Победители и призеры в разных возрастных категориях получат дипломы Министерства образования Пензенской области.