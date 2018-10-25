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Общество | Пензячка отсудила у «Саравиа» более 70 тысяч рублей за отмененные рейсы

25.10.2018|13:25
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С компании «Саратовские авиалинии» продолжают взыскивать средства в интересах пассажиров из-за несостоявшихся рейсов. Соответствующие иски подает Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

30 мая «Саравиа» отменила рейсы из Пензы в Сочи, Анапу и Симферополь. Возмущенные пензенцы стали жаловаться в региональное управление Роспотребнадзора.

Несколько исков суд уже удовлетворил. В частности, служители Фемиды встали на сторону жительницы области, которая 2 февраля заключила договор с АО «Саратовские авиалинии» и приобрела билеты на сумму 45 680 рублей. Однако рейсы были отменены.

5 июля женщина направила в компанию письменную претензию с требованием вернуть ей деньги. Она получила обратно сумму, потраченную на билеты, и потребовала выплатить также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Суд посчитал требование пензячки обоснованным и взыскал с «Саравиа» неустойку в размере 45 680 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, а также штраф в размере 23 840 рублей.

Кроме того, с «Саравиа» в бюджет Пензы взыскана государственная пошлина в сумме 1 870,40 рублей, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|25.10.2018 14:51|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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