25.10.2018 | 13:25

С компании «Саратовские авиалинии» продолжают взыскивать средства в интересах пассажиров из-за несостоявшихся рейсов. Соответствующие иски подает Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

30 мая «Саравиа» отменила рейсы из Пензы в Сочи, Анапу и Симферополь. Возмущенные пензенцы стали жаловаться в региональное управление Роспотребнадзора.

Несколько исков суд уже удовлетворил. В частности, служители Фемиды встали на сторону жительницы области, которая 2 февраля заключила договор с АО «Саратовские авиалинии» и приобрела билеты на сумму 45 680 рублей. Однако рейсы были отменены.

5 июля женщина направила в компанию письменную претензию с требованием вернуть ей деньги. Она получила обратно сумму, потраченную на билеты, и потребовала выплатить также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Суд посчитал требование пензячки обоснованным и взыскал с «Саравиа» неустойку в размере 45 680 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, а также штраф в размере 23 840 рублей.

Кроме того, с «Саравиа» в бюджет Пензы взыскана государственная пошлина в сумме 1 870,40 рублей, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.