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Общество | Суд взыскал с «Саравиа» около 60 000 рублей в пользу жительницы Пензы

09.10.2018|11:03
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Более 60 тысяч рублей взыскал Октябрьский районный суд Пензы с компании «Саратовские авиалинии». Иск в интересах пассажирки подало Управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

30 мая акционерное общество «Саратовские авиалинии» отменило рейсы из Пензы в Сочи, Анапу и Симферополь. После этого в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области от несостоявшихся авиапассажиров поступило более 60 обращений. Специалисты подали 23 иска в защиту конкретных граждан. Несколько из них суд уже удовлетворил.

Очередное решение суд вынес в защиту интересов жительницы Пензы. 7 мая 2018 года она за 33 480 рублей купила билеты на 20 июня в Симферополь и на 4 июля - обратно. Однако рейсы были отменены.

После обращения в суд авиакомпания вернула пензячке деньги за билеты. Тем не менее служители Фемиды взыскали с авиаперевозчика еще и неустойку в размере 5 000 рублей, компенсацию морального вреда - 1 000, штраф - 19 470 и судебные расходы - 398,60 руб.

Кроме того, с «Саравиа» в бюджет Пензы взыскана государственная пошлина в сумме 1 654,40 руб.

«Решение в части взыскания с АО «Саратовские авиалинии» в пользу потребителя стоимости билетов в сумме 33480 рублей считать исполненным», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|09.10.2018 12:30|

А с Натали - турс кто долги отдаст а?

Гость|09.10.2018 14:23|

Все эти ... турсы - лохотроны. Некому нельзя верить.

Гость|09.10.2018 15:22|

Некому.некому эт точно?

Имя: Гость
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