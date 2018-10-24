24.10.2018 | 11:49

Вечером во вторник, 23 октября, в Пензе произошла очередная коммунальная авария. На этот раз водопровод прорвало в микрорайоне Нахаловка. Под отключение водоснабжения попали несколько домов частного сектора.

Сотрудники горводоканала определили место порыва, раскопали землю возле дома № 15 в 1-м проезде Кошевого и заменили поврежденную часть трубы.

«Утром в среду, 24 октября, представитель компании заверил, что пробный пуск подачи воды будет произведен в ближайшие часы», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

В понедельник, 22 октября, в Пензе произошла серьезная авария на сетях водоснабжения. Возникла утечка на водопроводе диаметром 300 мм на пересечении улиц Сухумской и Терновского. Для ремонта пришлось отключить еще и водопровод большого диаметра - 700 мм. В результате без воды остались микрорайоны Терновка, Гидрострой, Шуист, ГПЗ, а также Город Спутник (Пензенский район) - всего 860 жилых домов.