22.10.2018 | 11:41

Водоснабжение части Пензы, отключенное утром в понедельник, 22 октября, было восстановлено через полтора часа.

«В 8 часов утра был выведен из работы водовод диаметром 700 мм, снабжающий районы Терновка, Спутник, Шуист и ГПЗ. В 9:30 в него вновь началась подача воды», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в «Горводоканале РКС Пенза».

Сообщение о падении давления в системе поступило в диспетчерскую службу в ночь на 22 октября. Бригада обнаружила утечку на водопроводе диаметром 300 мм на перекрестке улиц Терновского и Сухумской.

«Оперативно был организован сброс воды в ливневую канализацию. Для проведения ремонтных работ было необходимо отключить не только данную трубу, но и водопровод большого диаметра - 700 мм», - пояснили в «Горводоканале РКС Пенза».

В результате подачу воды в Спутник, Шуист, Терновку и на ГПЗ прекратили. Всего без нее остались 860 жилых домов.

Ремонт провели максимально быстро, и в 9:30 подача ресурса возобновилась.

«Сейчас без воды остается только Сурский рынок», - добавили в «Горводоканале РКС Пенза».