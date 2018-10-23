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Общество | Пензячка отдала 340 000 рублей ради разрешения выехать из России

23.10.2018|12:34
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Жительница Пензы заплатила более 340 тысяч рублей, чтобы ее выпустили в Арабские Эмираты.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, в октябре женщина купила горящую путевку, но провести отпуск за границей ей могла помешать задолженность «АльфаСтрахованию» по возмещению страховых издержек в размере более 340 тысяч рублей.

Как только приставы возбудили исполнительное производство в отношении пензячки, ей сразу ограничили выезд за пределы Российской Федерации.

Чтобы улететь в Арабские Эмираты, женщина выплатила всю задолженность. Таким образом, производство было окончено фактическим исполнением за две недели, отметили в управлении.

Ранее бывший житель Бессоновского района, сейчас проживающий в Москве, отдал детям 700 000 рублей алиментов после того, как его ограничили в праве покидать страну.

Однако не все должники решают проблемы с выездом, выплачивая необходимые суммы. Так, 2 октября житель Пензы, задолжавший супруге-инвалиду алименты, попытался дать приставу взятку в 15 000 рублей.

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Гость|23.10.2018 12:54|

через белорусов или казахов не выехать уже?

Гость|23.10.2018 13:33|

Алименты супруге-инвалиду? Это как?

Гость|23.10.2018 13:37|

Например, я инвалид. Соответственно мне с жены причитаются алименты нехилые. Что тут непонятного. Поэтому я и женился на зажиточной женщине,

Гость|23.10.2018 13:41|

Сейчас каждый хочет жениться на женщине богатой, работящей, лучше высокого роста и крепкого телосложения. И чтобы неразговорчивая была. Я предпочитаю брать невесту из ближней веселовки или из района гипермаркета лента

Гость|23.10.2018 13:46|

Выбор жены- вопрос ответственный, не с бухтыбарахты надо решать. И место жительства играет роль и перспективы карьерные и навыки трудовые. Надо чтобы руки были золотые, все по дому умела. И конечно зарабатывать должна хорошо. Рост вопрос второстепенный. Как и вес.

Голос должен быть обязательно мелодичный.

Гость|23.10.2018 13:52|

сегодня день сказок от судебных приставов?

совсем у них плохо дела идут, решили сказками заставить народ добровольно платить?

Имя: Гость
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