Жительница Пензы заплатила более 340 тысяч рублей, чтобы ее выпустили в Арабские Эмираты.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, в октябре женщина купила горящую путевку, но провести отпуск за границей ей могла помешать задолженность «АльфаСтрахованию» по возмещению страховых издержек в размере более 340 тысяч рублей.
Как только приставы возбудили исполнительное производство в отношении пензячки, ей сразу ограничили выезд за пределы Российской Федерации.
Чтобы улететь в Арабские Эмираты, женщина выплатила всю задолженность. Таким образом, производство было окончено фактическим исполнением за две недели, отметили в управлении.
Ранее бывший житель Бессоновского района, сейчас проживающий в Москве, отдал детям 700 000 рублей алиментов после того, как его ограничили в праве покидать страну.
Однако не все должники решают проблемы с выездом, выплачивая необходимые суммы. Так, 2 октября житель Пензы, задолжавший супруге-инвалиду алименты, попытался дать приставу взятку в 15 000 рублей.
через белорусов или казахов не выехать уже?