23.10.2018 | 12:34

Жительница Пензы заплатила более 340 тысяч рублей, чтобы ее выпустили в Арабские Эмираты.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, в октябре женщина купила горящую путевку, но провести отпуск за границей ей могла помешать задолженность «АльфаСтрахованию» по возмещению страховых издержек в размере более 340 тысяч рублей.

Как только приставы возбудили исполнительное производство в отношении пензячки, ей сразу ограничили выезд за пределы Российской Федерации.

Чтобы улететь в Арабские Эмираты, женщина выплатила всю задолженность. Таким образом, производство было окончено фактическим исполнением за две недели, отметили в управлении.

Ранее бывший житель Бессоновского района, сейчас проживающий в Москве, отдал детям 700 000 рублей алиментов после того, как его ограничили в праве покидать страну.

Однако не все должники решают проблемы с выездом, выплачивая необходимые суммы. Так, 2 октября житель Пензы, задолжавший супруге-инвалиду алименты, попытался дать приставу взятку в 15 000 рублей.