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Криминал | 59-летний пензенец пытался дать взятку приставу за возможность покинуть страну

08.10.2018|17:30
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59-летний житель Пензы, имеющий прописку в Заречном, предстанет перед служителями Фемиды. Ему инкриминируется дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий.

Уголовное дело было возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального следственного управления СКР и отдела УФСБ России по Пензенской области в городе Заречном.

По данным следствия, мужчина задолжал своей супруге-инвалиду алименты. С марта 2018 года исполнительное производство по взысканию с него средств находилось у судебного пристава-исполнителя Зареченского отдела областного управления ФССП России. В июле пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы страны.

«Днем 2 октября около спортивно-культурного центра на улице Проценко в Заречном подозреваемый, несмотря на отказ судебного пристава-исполнителя, передал ему взятку в размере 15 тысяч рублей за снятие ограничения на выезд за пределы России», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Сразу после передачи денег сотрудники правоохранительных органов пресекли действия мужчины. Деньги изъяты следователем. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|08.10.2018 17:58|

Оскорбил такой маленькой суммой

Гость|08.10.2018 18:30|

Во первых - я взяток не беру, во вторых - мало.

Имя: Гость
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