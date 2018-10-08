08.10.2018 | 17:30

59-летний житель Пензы, имеющий прописку в Заречном, предстанет перед служителями Фемиды. Ему инкриминируется дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий.

Уголовное дело было возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального следственного управления СКР и отдела УФСБ России по Пензенской области в городе Заречном.

По данным следствия, мужчина задолжал своей супруге-инвалиду алименты. С марта 2018 года исполнительное производство по взысканию с него средств находилось у судебного пристава-исполнителя Зареченского отдела областного управления ФССП России. В июле пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы страны.

«Днем 2 октября около спортивно-культурного центра на улице Проценко в Заречном подозреваемый, несмотря на отказ судебного пристава-исполнителя, передал ему взятку в размере 15 тысяч рублей за снятие ограничения на выезд за пределы России», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Сразу после передачи денег сотрудники правоохранительных органов пресекли действия мужчины. Деньги изъяты следователем. Расследование уголовного дела продолжается.