23.10.2018 | 17:06

В среду, 24 октября, в Пензе откроется первый в истории области музей молодежи. Он разместится в старом здании филармонии, где сейчас находится Дом молодежи. Инициатором выступил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

Посетители учреждения смогут познакомиться с историей молодежного движения со времен дореволюционной России до сегодняшних дней. Первую экспозицию посвятят 100-летию создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).

«Уникальная атрибутика комсомола и пионерии, личные вещи членов ВЛКСМ можно будет увидеть в течение трех недель», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

К 100-летию ВЛКСМ, которое будет отмечаться 29 октября, в регионе подготовлено множество мероприятий. Так, в музее И. Н. Ульянова откроется выставка «Комсомол, закаленный в бою и труде». В Губернаторском доме представят экспозицию «Комсомол ответил «Есть!». В Кузнецке работает выставка, посвященная юбилею ВЛКСМ.