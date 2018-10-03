03.10.2018 | 14:36

В Кузнецком краеведческом музее открылась новая экспозиция, посвященная 100-летию ВЛКСМ. Для старшего поколения комсомол - прежде всего воспоминание о молодости, надеждах, и вере в светлое будущее.

«Обращаясь к себе нынешнему, я понимаю, сколь много дал мне комсомол: и с точки зрения становления как человека, профессиональных навыков определенных, и с точки зрения формирования того стержня, который у любого человека, прошедшего комсомол, был», - рассказал глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

На выставку пригласили прежних комсомольцев Кузнецка, чтобы они рассказали о своем участии в жизни всесоюзной организации. 48 лет назад Галина Видякина была делегатом XVI съезда ВЛКСМ, проходившего в Москве. Она поделилась самыми яркими впечатлениями о той поездке.

«Американцы разбомбили тогда деревню Сонгми во Вьетнаме, и осталась жива девочка одна, все жители погибли. И наши комсомольцы ее вынесли на руках в президиум, все плакали», - вспомнила женщина.

На выставке представлены фотографии, газеты, документы, одежда, символика - все, что связано со 100-летней историей комсомола в городе Кузнецке.