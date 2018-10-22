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Общество | Полиция начала проверку по инциденту с собакой и петардой в Бессоновке

22.10.2018|12:04
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По состоянию на 9:00 понедельника, 22 октября, в отдел МВД России по Бессоновскому району не поступало заявлений о жестоком обращении с животными - инциденте с местной бездомной собакой, в пасть которой положили петарду.

«Тем не менее сотрудники полиции по информации из СМИ и социальных сетей инициировали проведение проверки по данному факту», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Первые сообщения о ЧП с собакой появились 18 октября. Через два дня жители села подняли тему в группе «Подслушано|Бессоновка» в соцсети «ВКонтакте» и объединились в надежде помочь животному.

Собаку, о которой идет речь, многие узнали. Жители Бессоновки вспомнили, что раньше она была домашней, но хозяева ее выгнали. Безобидный и доверчивый пес часто появлялся около школы: провожал детей, играл с ними. Многие подкармливали собаку. По неподтвержденной информации, петарду ей в пасть положил школьник.

Неравнодушные сельчане приняли решение помочь пострадавшему животному и несколько дней потратили на его поиск и поимку. Вечером 21 октября собаку нашли и доставили в приют «Питомец» в Пензе. Первичный осмотр показал, что у пса, которого назвали Дунканом в честь героя фильма «Горец», черепно-мозговая травма, поражены мягкие ткани и начался некроз, поэтому зашить рану нельзя. Собаке предстоит долгое лечение.

Источник — фото Dashu Lik
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Гость|22.10.2018 12:17|

Число онкологических больных в Пензенской области неумолимо растет. По заболеваемости мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе!

Гость|22.10.2018 12:18|

Почему жалеют собак, но не жалеют людей?

Гость|22.10.2018 12:22|

Гость писал(a):

Почему жалеют собак, но не жалеют людей?
Смотря каких людей!

Гость|22.10.2018 12:23|

Гость писал(a):

Почему жалеют собак, но не жалеют людей?
А разве школьник который это сделал это человек? Это даже не животное - это БЫДЛО! его от общества изолировать нужно!

Гость|22.10.2018 12:25|

На себя сначало посмотри! Не смей даже рот раскрывать на ребенка!

Гость|22.10.2018 12:26|

Гость писал(a):

разве школьник который это сделал это человек? Это даже не животное - это БЫДЛО! его от общества изолировать нужно!
Себя изолируй,путем петарды в одно место. Все только рады будут!

Гость|22.10.2018 12:28|

Нет, это не быдло. Быдло это тупой невоспитанный хам. А этот ребенок явно с садистскими наклонностями. Если сейчас им не заняться, кто знает, чем может закончиться когда он вырастет. Убьет кого нибудь или будет издеваться над людьми. Таких лечат принудительно.

Гость|22.10.2018 12:29|

Те кто пишет ,почему не жалеют детей, а жалеют животных( по факту не жалеют не кого. Им плевать на всех и жалко только себя любимого. вот от таких и рождаются такие жестокие дети

Гость|22.10.2018 12:31|

Гость писал(a):

Те кто пишет ,почему не жалеют детей, а жалеют животных( по факту не жалеют не кого.
Да, мне больше жаль собаку. Но это не значит, что я не люблю детей. Дети есть разные, так же, как и их родители.

Гость|22.10.2018 12:31|

penzainform.ru писал(a):

в отдел МВД России по Бессоновскому району не поступало заявлений о жестоком обращении с животными
penzainform.ru писал(a):
«Тем не менее сотрудники полиции по информации из СМИ и социальных сетей инициировали проведение проверки по данному факту»
Т.е. даже если и заява будет, по ней могут отписать что проверка уже проводится, а затем тихо спустить на тормозах?

Гость|22.10.2018 12:32|

Гость писал(a):

Те кто пишет ,почему не жалеют детей, а жалеют животных( по факту не жалеют не кого.
Вы его пожалейте. А завтра он вам в сумку петарду бросит или под ноги.

Гость|22.10.2018 12:33|

Гость писал(a):

Почему жалеют собак, но не жалеют людей?
Людей нужно жалеть, но не зверей в образе человека.

Гость|22.10.2018 12:33|

Ребенком это существо язык не поворачивается назвать.

Гость|22.10.2018 12:34|

Именно так,и правы будут!!! Как будто кроме псины заняться больше нечем!2

Гость|22.10.2018 12:36|

Гость писал(a):

Именно так,и правы будут!!! Как будто кроме псины заняться больше нечем!2
Бессоновских школьников отпустили с уроков!

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Имя: Гость
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