22.10.2018 | 12:04

По состоянию на 9:00 понедельника, 22 октября, в отдел МВД России по Бессоновскому району не поступало заявлений о жестоком обращении с животными - инциденте с местной бездомной собакой, в пасть которой положили петарду.

«Тем не менее сотрудники полиции по информации из СМИ и социальных сетей инициировали проведение проверки по данному факту», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Первые сообщения о ЧП с собакой появились 18 октября. Через два дня жители села подняли тему в группе «Подслушано|Бессоновка» в соцсети «ВКонтакте» и объединились в надежде помочь животному.

Собаку, о которой идет речь, многие узнали. Жители Бессоновки вспомнили, что раньше она была домашней, но хозяева ее выгнали. Безобидный и доверчивый пес часто появлялся около школы: провожал детей, играл с ними. Многие подкармливали собаку. По неподтвержденной информации, петарду ей в пасть положил школьник.

Неравнодушные сельчане приняли решение помочь пострадавшему животному и несколько дней потратили на его поиск и поимку. Вечером 21 октября собаку нашли и доставили в приют «Питомец» в Пензе. Первичный осмотр показал, что у пса, которого назвали Дунканом в честь героя фильма «Горец», черепно-мозговая травма, поражены мягкие ткани и начался некроз, поэтому зашить рану нельзя. Собаке предстоит долгое лечение.