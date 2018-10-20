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Общество | В городской поликлинике № 5 состоялся день открытых дверей

20.10.2018|13:53
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Десятки людей воспользовались возможностью в выходной посетить поликлинику № 5.

В ней, как и в ряде других медицинских учреждений региона, состоялся день открытых дверей. Акция направлена на повышение доступности и качества оказания услуг в сфере здравоохранения.

«Работают, кроме врачей общей практики, терапевтов, все узкие врачи-специалисты - эндокринолог, психотерапевт, врач-окулист, врач-невролог. Работает флюорографический кабинет», - сообщил заведующий отделением поликлиники № 5 Сергей Петрухин.

Тамара Платонова пришла на прием к ревматологу. Ей была необходима консультация специалиста.

«Болят суставы, мышцы болят, вот пришла поговорить», - рассказала она.

Подобные акции на постоянной основе проводятся во всех поликлиниках региона. Их основная задача - оздоровление населения.

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