20.10.2018 | 13:53

Десятки людей воспользовались возможностью в выходной посетить поликлинику № 5.

В ней, как и в ряде других медицинских учреждений региона, состоялся день открытых дверей. Акция направлена на повышение доступности и качества оказания услуг в сфере здравоохранения.

«Работают, кроме врачей общей практики, терапевтов, все узкие врачи-специалисты - эндокринолог, психотерапевт, врач-окулист, врач-невролог. Работает флюорографический кабинет», - сообщил заведующий отделением поликлиники № 5 Сергей Петрухин.

Тамара Платонова пришла на прием к ревматологу. Ей была необходима консультация специалиста.

«Болят суставы, мышцы болят, вот пришла поговорить», - рассказала она.

Подобные акции на постоянной основе проводятся во всех поликлиниках региона. Их основная задача - оздоровление населения.