19.10.2018 | 09:28

В бюджете Пензы будут заложены средства на строительство 150-квартирного дома для маневренного жилого фонда. Об этом в четверг, 18 октября, шла речь на совещании в администрации города при планировании доходов и расходов казны на 2019 год.

«Мы рассчитываем, что программа по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда будет продолжена на федеральном уровне, но со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасное проживание граждан», - приводит пресс-служба мэрии комментарий главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.

Маневренный фонд - муниципальное жилье. Часть квартир и комнат находится в резерве на случай форс-мажора. Так, в апреле 2018 году такие помещения заняли жители дома № 10 на улице Кулибина, когда здание потерпело разрушения. В мае в них заселились погорельцы из 3-го проезда Бурмистрова.

В июне помещения потребовались жильцам дома № 35 на улице Крупской, где произошел взрыв газа. В августе во временном жилище нуждались обитатели дома № 33 на Брестской, которых огонь лишил крова над головой.

Муниципалитет содержит маневренный фонд за счет городской казны. Так, на ремонт жилых помещений было потрачено более трех миллионов рублей.