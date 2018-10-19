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Общество | В Пензе построят новый дом для маневренного жилого фонда

19.10.2018|09:28
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В бюджете Пензы будут заложены средства на строительство 150-квартирного дома для маневренного жилого фонда. Об этом в четверг, 18 октября, шла речь на совещании в администрации города при планировании доходов и расходов казны на 2019 год.

«Мы рассчитываем, что программа по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда будет продолжена на федеральном уровне, но со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасное проживание граждан», - приводит пресс-служба мэрии комментарий главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.

Маневренный фонд - муниципальное жилье. Часть квартир и комнат находится в резерве на случай форс-мажора. Так, в апреле 2018 году такие помещения заняли жители дома № 10 на улице Кулибина, когда здание потерпело разрушения. В мае в них заселились погорельцы из 3-го проезда Бурмистрова.

В июне помещения потребовались жильцам дома № 35 на улице Крупской, где произошел взрыв газа. В августе во временном жилище нуждались обитатели дома № 33 на Брестской, которых огонь лишил крова над головой.

Муниципалитет содержит маневренный фонд за счет городской казны. Так, на ремонт жилых помещений было потрачено более трех миллионов рублей.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|19.10.2018 10:01|

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