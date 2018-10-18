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Общество | Пензенским родителям расскажут о профилактике детских болезней

18.10.2018|09:33
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К проекту «Школьная медицина», в рамках которого родителям и педагогам рассказывают об основах здорового образа жизни и профилактики заболеваний, присоединятся районы Пензенской области.

Проект стартовал в сентябре 2017 года. Поначалу его участниками были общеобразовательные учреждения Пензы. В октябре 2018-го занятия возобновятся, и теперь к видеоконференцсвязи будут подключены школы не только города, но и районов области.

Любой желающий родитель может прийти в учреждение, где учится его ребенок, и стать участником образовательного мероприятия.

Первый онлайн-семинар состоится в ближайшую пятницу, 19 октября. Главный внештатный детский офтальмолог Оксана Склярова расскажет о профилактике и ранней диагностике нарушений зрения.

«В рамках семинаров будут также обсуждаться вопросы, связанные с профилактикой наиболее распространенных среди школьников заболеваний - это болезни желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, репродуктивных органов. Большое внимание будет уделено психологическим аспектам подросткового здоровья, профилактике негативных зависимостей», - подчеркнули в региональном минздраве.

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