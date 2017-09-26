26.09.2017 | 10:14

В Пензе стартовал проект для педагогов, старшеклассников и их родителей «Школьная медицина», который напомнит о важности ведения здорового образа жизни.

Уже прошел первый семинар в режиме видеоконференции на тему «Основные понятия здоровья и здорового образа жизни в семье». Участие в нем приняли представители более 30 школ.

Врачи рассказали родителям о том, что взрослые должны быть для детей примером неравнодушия к физкультуре, правильному питанию, отрицательного отношения к курению, алкоголю и наркотикам.

«Проводимая работа и обучение ключевым понятиям позволит вооружить родителей основами педагогических знаний, необходимых для развития у детей стимула к ведению здорового образа жизни и разумного отношения к своему здоровью», - пояснила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

По информации пресс-службы регионального министерства здравоохранения, в этом году проведут еще три подобных семинара.