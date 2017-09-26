В Пензе стартовал проект для педагогов, старшеклассников и их родителей «Школьная медицина», который напомнит о важности ведения здорового образа жизни.
Уже прошел первый семинар в режиме видеоконференции на тему «Основные понятия здоровья и здорового образа жизни в семье». Участие в нем приняли представители более 30 школ.
Врачи рассказали родителям о том, что взрослые должны быть для детей примером неравнодушия к физкультуре, правильному питанию, отрицательного отношения к курению, алкоголю и наркотикам.
«Проводимая работа и обучение ключевым понятиям позволит вооружить родителей основами педагогических знаний, необходимых для развития у детей стимула к ведению здорового образа жизни и разумного отношения к своему здоровью», - пояснила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.
По информации пресс-службы регионального министерства здравоохранения, в этом году проведут еще три подобных семинара.
Пустое, я считаю. Люди не реагируют, когда их "учат жить". Как сделать так, чтобы идея была как бы своя и он/а загорелся ее воплощать, это у нас не умеют. Только навязать, приказать, заставить, настоятельно рекомендовать - всегда пожалуйста.