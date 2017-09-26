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Общество | Пензенских родителей научат растить детей здоровыми

26.09.2017|10:14
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В Пензе стартовал проект для педагогов, старшеклассников и их родителей «Школьная медицина», который напомнит о важности ведения здорового образа жизни.

Уже прошел первый семинар в режиме видеоконференции на тему «Основные понятия здоровья и здорового образа жизни в семье». Участие в нем приняли представители более 30 школ.

Врачи рассказали родителям о том, что взрослые должны быть для детей примером неравнодушия к физкультуре, правильному питанию, отрицательного отношения к курению, алкоголю и наркотикам.

«Проводимая работа и обучение ключевым понятиям позволит вооружить родителей основами педагогических знаний, необходимых для развития у детей стимула к ведению здорового образа жизни и разумного отношения к своему здоровью», - пояснила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

По информации пресс-службы регионального министерства здравоохранения, в этом году проведут еще три подобных семинара.

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Гость|26.09.2017 10:35|

Пустое, я считаю. Люди не реагируют, когда их "учат жить". Как сделать так, чтобы идея была как бы своя и он/а загорелся ее воплощать, это у нас не умеют. Только навязать, приказать, заставить, настоятельно рекомендовать - всегда пожалуйста.

Гость|26.09.2017 11:01|

Ну кто этот бред придумывает?! Ну как они перевоспитают взрослых людей на ведение ЗОЖ, чтобы подать пример детям? Очередная показуха, дескать как хорошо здравоохранение о нас заботится.

Гость|26.09.2017 11:01|

penzainform.ru писал(a):

который напомнит о важности ведения здорового образа жизни.
главный вопрос! а что эти "педагоги" понимают под "здоровым образом жизни"?

Гость|26.09.2017 11:07|

Лучше бы показательное публичное кормление грудью устроили. А то что то давно бабо-шизы не было.

Гость|26.09.2017 11:38|

Здоровье без духовности-подлинник дьявола.

Гость|26.09.2017 11:56|

Гость писал(a):

Здоровье без духовности-подлинник дьявола.
Воистину прививки бесовщина!

А томограф и рентген - обитель дьявола!

Имя: Гость
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