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Общество | Ярмарочный сезон в Заречном откроется 20 октября

17.10.2018|08:21
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В субботу, 20 октября, в Заречном начнет работу продовольственная ярмарка. Торговля будет идти на участке улицы Озерской - от пересечения с улицей Заречной до автозаправочной станции.

«Свои товары на продажу выставят более 200 хозяйствующих субъектов из 22 районов Пензенской области, а также зареченские предприниматели. Ассортимент продукции будет традиционным: мясо, птица, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты, мед и другие товары, которые зареченцы привыкли видеть на сезонных ярмарках», - пояснили в администрации закрытого города.

Для удобства зареченцев, желающих попасть к торговым рядам, будут пущены дополнительные автобусы. Они станут ходить в дни проведения ярмарки с 8:00 до 14:00 каждые полчаса.

В течение первых трех недель торговля будет идти каждую субботу (20 и 27 октября, 3 ноября), а после этого - раз в две недели.

По мнению первого замглавы администрации Заречного Алексея Рябова, такой режим работы сделает ярмарки более посещаемыми, а значит - привлекательными для иногородних продавцов. В случае если мероприятие окажется востребованным среди зареченцев, его вновь станут организовывать еженедельно.

Планируется, что ярмарка в Заречном будет проводиться до 9 марта 2019 года.

В Пензе сезонная ярмарка расположилась на Фонтанной площади. Также работают торговые площадки на ул. Кижеватова, 1-3; ул. Терновского, 224; ул. Чапаева, 71; ул. Литейной, 2/1; пр. Победы, 99.

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Гость|17.10.2018 09:23|

А когда улицу Бакунина для проезда откроют?

Гость|17.10.2018 10:01|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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