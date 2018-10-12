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Общество | Ярмарка на Фонтанной площади будет работать три дня в неделю

12.10.2018|08:15
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На Фонтанной площади в Пензе будет еженедельно проводиться сезонная ярмарка. Решение об организации дополнительной торговой площадки в центре города принял глава администрации Виктор Кувайцев.

Ярмарка станет работать не только в выходные (с 8:00 до 16:00), но и вечером в пятницу (до 19:00). Это позволит сделать покупки тем пензенцам, которые будут возвращаться домой после рабочего дня.

«На территории ярмарки предусмотрены торговые места гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством. Для товаропроизводителей созданы льготные условия», - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

В ближайшие дни Бессоновский, Бековский и Неверкинский районы представят на ярмарке картофель, Мокшанский район - овощи, Сердобский - мед и свинину, Тамалинский - колбасную продукцию, Каменский - живую рыбу и говядину, Бессоновский - копчености. Кроме того, пензенцы смогут купить саженцы плодовых и декоративных растений.

Будут работать и торговые площади по другим адресам: на ул. Кижеватова, 1-3; ул. Терновского, 224; ул. Чапаева, 71; ул. Литейной, 2/1; пр. Победы, 99.

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Гость|12.10.2018 08:49|

отлично. одну площадь подарили жрецам.

вторую покрыли сомнительной плиткой.

а фонтан, где никогда машины не ездили - стал базаром!

Что еще придумаете?

Гость|12.10.2018 08:53|

Гость писал(a):

вторую покрыли сомнительной плиткой.
Полностью поддерживаю. По ней иду и прям чувствую, как она под ногами. Сомневается.

Гость|12.10.2018 09:04|

Гость писал(a):

а фонтан, где никогда машины не ездили - стал базаром!

Художников выгнали, а зря было всегда приятно пройтись и посмотреть. Было культурное лицо города, теперь вот будут колбасные обрезки.

Гость|12.10.2018 09:15|

продажные админы

Гость|12.10.2018 09:21|

Фермерский рынок в центре города-бред. Почему нельзя его вынести на окраину-много же площадок для подобной торговли.

Гость|12.10.2018 09:27|

а где это терновского 224 там дома одни стоят? кто-нибудь подскажите

Имя: Гость
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