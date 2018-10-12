12.10.2018 | 08:15

На Фонтанной площади в Пензе будет еженедельно проводиться сезонная ярмарка. Решение об организации дополнительной торговой площадки в центре города принял глава администрации Виктор Кувайцев.

Ярмарка станет работать не только в выходные (с 8:00 до 16:00), но и вечером в пятницу (до 19:00). Это позволит сделать покупки тем пензенцам, которые будут возвращаться домой после рабочего дня.

«На территории ярмарки предусмотрены торговые места гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством. Для товаропроизводителей созданы льготные условия», - подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

В ближайшие дни Бессоновский, Бековский и Неверкинский районы представят на ярмарке картофель, Мокшанский район - овощи, Сердобский - мед и свинину, Тамалинский - колбасную продукцию, Каменский - живую рыбу и говядину, Бессоновский - копчености. Кроме того, пензенцы смогут купить саженцы плодовых и декоративных растений.

Будут работать и торговые площади по другим адресам: на ул. Кижеватова, 1-3; ул. Терновского, 224; ул. Чапаева, 71; ул. Литейной, 2/1; пр. Победы, 99.