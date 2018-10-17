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Общество | В четырех медицинских учреждениях области пройдет день открытых дверей

17.10.2018|12:39
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В субботу, 20 октября, с 8:00 до 14:00 в поликлинике № 5 г. Пензы, Нижнеломовской межрайонной больнице, Пензенской и Колышлейской районных больницах пройдет день открытых дверей: попасть на прием можно будет без предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-слубже регионального минздрава.

В поликлинике № 5 (г. Пенза, Жемчужный проезд, 8а) пациентов ждут врачи общей практики, хирург, ревматолог, невролог, психотерапевт, офтальмолог, эндокринолог.

В Нижнеломовской МРБ пройдет прием терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, офтальмолога, стоматолога, а также лабораторно-инструментальные исследования (забор крови из вены, анализ мочи, флюорография, маммография, ЭКГ). Также будет производиться выписка больничных листов и льготных рецептов.

В поликлинике № 2 Пензенской районной больницы (г. Пенза, Сухумский проезд, 8) будут работать офтальмолог, невролог, гастроэнтеролог, гинеколог, терапевт, кардиолог, травматолог, оториноларинголог, уролог, хирург, дерматовенеролог. Пациенты смогут пройти ультразвуковую диагностику, рентгенографическое и флюорографическое исследования, сдать анализы.

В Колышлейской районной больнице в день открытых дверей пройдет прием врача общей практики, терапевта, педиатра, хирурга, оториноларинголога, невролога, кардиолога, онколога, гинеколога. Пациенты смогут пройти ультразвуковую диагностику, рентгенографическое исследование, а также сдать анализы.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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