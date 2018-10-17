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Общество | Пензенской молодежи расскажут о симптомах инфаркта и инсульта

17.10.2018|08:40
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В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, отмечаемого 29 октября, в Пензенской области стартовала масштабная просветительская кампания.

Ученикам 8-11-х классов, студентам, педагогам и родителям рассказывают о первых симптомах инсульта и инфаркта, а также факторах, которые могут спровоцировать развитие болезни.

«Планируется, что до конца года в образовательных организациях пройдет цикл семинаров, направленных на повышение информированности педагогов и учащихся по вопросам профилактики, распознавания и оказания первой помощи при инфарктах и острых нарушениях мозгового кровообращения», - пояснили в региональном минздраве.

Так, во вторник, 16 октября, специалисты областного центра медицинской профилактики провели занятие для студентов Пензенского колледжа архитектуры и строительства. Учащиеся не только получили от специалистов полезную информацию, но и решили задачи по распознаванию инсульта, отработали оказание первой помощи больным.

Ранее баннеры, описывающие первые признаки инфаркта и инсульта, разместили на остановках общественного транспорта в Пензе.

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Гость|17.10.2018 10:00|

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