Гостю города теперь сразу станет понятно: со здоровьем пензенцев что-то не так. Разные растяжки и баннеры на медицинскую тему развешены по всем микрорайонам областного центра.
Подобные плакаты появились на остановках общественного транспорта. На каких-то рассказывается о том, что такое инсульт, на других - о признаках инфаркта.
Везде информация о том, что приводит к этим опасным состояниям и что делать, если рядом человеку стало плохо. Люди, ожидающие автобусы и троллейбусы, от скуки читают и запоминают.
Как надеются врачи, новшество приведет к тому, что больных станет меньше.
«К сожалению, смертность от болезней системы кровообращения в Пензенской области, как и по всей России, занимает первое место. Но среднестатистические показатели именно пензенцев превышают смертность, среднюю по Российской Федерации. Поэтому возникла необходимость проводить более широкую разъяснительную работу», - сообщила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.
Плакаты с рассказом об инфарктах и инсультах появились на 18 остановках Пензы. Когда их развешивали, старались выбирать самые многолюдные места.
penzainform.ru писал(a):скока в Российской Федерации в Пензенской области выделено государственных денежных грантов
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9 университетов, 39 специализированных вузов, около 130 научно-исследовательских учреждений.