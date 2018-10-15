15.10.2018 | 16:56

Гостю города теперь сразу станет понятно: со здоровьем пензенцев что-то не так. Разные растяжки и баннеры на медицинскую тему развешены по всем микрорайонам областного центра.

Подобные плакаты появились на остановках общественного транспорта. На каких-то рассказывается о том, что такое инсульт, на других - о признаках инфаркта.

Везде информация о том, что приводит к этим опасным состояниям и что делать, если рядом человеку стало плохо. Люди, ожидающие автобусы и троллейбусы, от скуки читают и запоминают.

Как надеются врачи, новшество приведет к тому, что больных станет меньше.

«К сожалению, смертность от болезней системы кровообращения в Пензенской области, как и по всей России, занимает первое место. Но среднестатистические показатели именно пензенцев превышают смертность, среднюю по Российской Федерации. Поэтому возникла необходимость проводить более широкую разъяснительную работу», - сообщила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Плакаты с рассказом об инфарктах и инсультах появились на 18 остановках Пензы. Когда их развешивали, старались выбирать самые многолюдные места.