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Общество | Баннеры на остановках научат пензенцев оказывать первую помощь

15.10.2018|16:56
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Гостю города теперь сразу станет понятно: со здоровьем пензенцев что-то не так. Разные растяжки и баннеры на медицинскую тему развешены по всем микрорайонам областного центра.

Подобные плакаты появились на остановках общественного транспорта. На каких-то рассказывается о том, что такое инсульт, на других - о признаках инфаркта.

Везде информация о том, что приводит к этим опасным состояниям и что делать, если рядом человеку стало плохо. Люди, ожидающие автобусы и троллейбусы, от скуки читают и запоминают.

Как надеются врачи, новшество приведет к тому, что больных станет меньше.

«К сожалению, смертность от болезней системы кровообращения в Пензенской области, как и по всей России, занимает первое место. Но среднестатистические показатели именно пензенцев превышают смертность, среднюю по Российской Федерации. Поэтому возникла необходимость проводить более широкую разъяснительную работу», - сообщила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Плакаты с рассказом об инфарктах и инсультах появились на 18 остановках Пензы. Когда их развешивали, старались выбирать самые многолюдные места.

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Гость|15.10.2018 19:08|

penzainform.ru писал(a):

от болезней системы кровообращения
скока в Российской Федерации в Пензенской области выделено государственных денежных грантов

в 2010, 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018, 2019 годах

изобретателям, исследователям, врачам, ученым

для создания технологии полного излечивания от болезней системы кровообращения

выделили хотя бы 10 копеек

вместе с тем следует понимать понять подумать задуматься мыслить осмыслить, что в Баден-Вюртемберге находятся и скорее всего они работают

9 университетов, 39 специализированных вузов, около 130 научно-исследовательских учреждений.

Гость|15.10.2018 19:10|

Врачей банально в больницах не хватает,а они баннеры.

Гость|15.10.2018 19:15|

penzainform.ru писал(a):

от болезней системы кровообращения
технология излечивания присутствует и она возможно простейшая

но

Гость|15.10.2018 19:18|

А приёмы во дворах ведутся?

Гость|15.10.2018 19:52|

А кто врачей научит оказывать помощь? Тоже баннеры

Имя: Гость
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