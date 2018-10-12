12.10.2018 | 09:55

В четверг, 11 октября, главе администрации Пензы поступило коллективное обращение от горожан с улицы Московской, 40 (это дом, в котором на протяжении многих лет располагается магазин «Малыш»).

Местные жители пришли на личный прием к мэру с жалобой на чужие транспортные средства во дворе. Люди испытывают неудобства из-за того, что на их территории паркуются автовладельцы, приезжающие в центр города по своим делам.

«При обсуждении пути решения проблемы Виктор Кувайцев поручил главе администрации Ленинского района совместно с департаментом ЖКХ рассмотреть возможность ограничения стоянки на придомовой территории с помощью знакового хозяйства», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Пензенцы с Московской, 40, не раз жаловались на нерадивых автомобилистов, оставляющих машины не только во дворе, но и, к примеру, перед шлагбаумом посреди дороги.

«Это единственный проезд к многоквартирному дому. Легковая машина, конечно, проедет, но пожарная техника - вряд ли. Рядом полно парковочных мест - сегодня выходной, но безответственность водителя опять останется безнаказанной», - писала местная жительница Оксана.

До этого она же присылала кадры с ВАЗ-2115 и Hyundai Solaris, владельцы которых также не позаботились о том, как другие машины будут заезжать во двор.