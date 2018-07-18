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Автохамы | Жители дома на ул. Московской не могут проехать во двор из-за чужих машин

18.07.2018|14:24
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В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Оксана, которая столкнулась с невозможностью заехать в собственный двор из-за припарковавшихся около шлагбаума автомобилей.

Женщина прислала фотографии, сделанные в среду, 18 июля, около дома № 40 на Московской улице. На кадрах видно: водители ВАЗ-2115 и Hyundai Solaris поставили автомобили так, что пензячка на своей машине не смогла проехать между ними.

«В доме пять подъездов, девять этажей и только один проезд. Жильцы вынуждены были поставить шлагбаум, чтобы ограничить проезд транспорта. Но не настолько, как это сделали две машины. И это не первый случай, когда водители бросают машины и перекрывают дорогу во двор», - написала Оксана.

Она также заострила внимание на том, что к дому не могут пробраться не только жильцы и их гости, но и работники спецслужб.

«Спецтехника не имеет возможности проехать к данному дому. Раньше скорая помощь и пожарные пробирались к дому со стороны ул. Московской, сейчас эта улица перекрыта декоративными шарами», - заявила пензячка.

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Гость|18.07.2018 14:47|

Служба эвакуации в городе работает,вообще?! Вызвать эвакуатор и убрать оба автомобиля.

Гость|18.07.2018 14:52|

А Пензе нет ни эвакуаторов, ни инспекторов.

Раздолье для реальных пацанов

Гость|18.07.2018 15:18|

все 4 колеса насквозь, в следующей раз такой водятел подумает как ему лучше поставить свой тарантас, чтобы он никому не мешал....

Гость|18.07.2018 15:20|

В городе засилье долбоклюев на тазах.

Гость|18.07.2018 15:20|

Гость писал(a):

все 4 колеса насквозь, в следующей раз такой водятел подумает как ему лучше поставить свой тарантас, чтобы он никому не мешал....
Владелец первый же побежит писать заяву в полицию о порче имущества. Достаточно деликатно спустить колеса. Порчи нет, но жутко неприятно, особенно если компрессора нет.

Гость|18.07.2018 15:24|

Гость писал(a):

В городе засилье долбоклюев на тазах
Если бы только на тазах. Такое ощущение что они повсюду.

Гость|18.07.2018 15:26|

Гость писал(a):

Служба эвакуации в городе работает,вообще?! Вызвать эвакуатор и убрать оба автомобиля.
Она работает, но исключительно "в нужном направлении".

Гость|18.07.2018 15:30|

Гость писал(a):

Достаточно деликатно спустить колеса. Порчи нет, но жутко неприятно, особенно если компрессора нет.
Но ещё лучше вывалить на машину ведро помоев или дерьма.

Эффект поразительный.

Гость|18.07.2018 15:34|

Гость писал(a):

Эффект поразительный.
Да! Дико согласен :)

Лучше дерьмом ручки дверей измазать, чтобы каждый раз дверь открывал и морщился :))

Гость|18.07.2018 15:41|

Гость писал(a):

Лучше дерьмом ручки дверей измазать, чтобы каждый раз дверь открывал и морщился :))
Прошу прощения, а вы его (дерьмо) постоянно с собой как то упакованное носите на случай если пригодится?

Гость|18.07.2018 15:48|

Только зелёнка изменит ситуацию!

Гость|18.07.2018 16:03|

Да там места полно между машин проехать.

Гость|18.07.2018 16:07|

а где асфальт? сплошь дыры, Кувайцева вызывали? Это исключение просто, в остальных дворах Пензы все в порядке - ровный асфальт, целые бордюры.

Гость|18.07.2018 16:36|

penzainform.ru писал(a):

«В доме пять подъездов, девять этажей и только один проезд. Жильцы вынуждены были поставить шлагбаум, чтобы ограничить проезд транспорта. Но не настолько, как это сделали две машины. И это не первый случай, когда водители бросают машины и перекрывают дорогу во двор», - написала Оксана.
ОХсана, там земля не собственность, а муниципальная, с какого вы там шлагбаум влепили? Платите за землю, тогда вопросов не будет. Повальная буртаская мода ставить во дворах шлагбаумы.

Гость|18.07.2018 16:39|

penzainform.ru писал(a):

жительница областного центра Оксана, которая столкнулась с невозможностью заехать в собственный двор из-за припарковавшихся около шлагбаума автомобилей.
Оксана,тебе кто права выдал? Там между машинами на танке проедешь и где там "припарковавшихся около шлагбаума", до него еще метров 10.

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Имя: Гость
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