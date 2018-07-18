18.07.2018 | 14:24

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра Оксана, которая столкнулась с невозможностью заехать в собственный двор из-за припарковавшихся около шлагбаума автомобилей.

Женщина прислала фотографии, сделанные в среду, 18 июля, около дома № 40 на Московской улице. На кадрах видно: водители ВАЗ-2115 и Hyundai Solaris поставили автомобили так, что пензячка на своей машине не смогла проехать между ними.

«В доме пять подъездов, девять этажей и только один проезд. Жильцы вынуждены были поставить шлагбаум, чтобы ограничить проезд транспорта. Но не настолько, как это сделали две машины. И это не первый случай, когда водители бросают машины и перекрывают дорогу во двор», - написала Оксана.

Она также заострила внимание на том, что к дому не могут пробраться не только жильцы и их гости, но и работники спецслужб.

«Спецтехника не имеет возможности проехать к данному дому. Раньше скорая помощь и пожарные пробирались к дому со стороны ул. Московской, сейчас эта улица перекрыта декоративными шарами», - заявила пензячка.