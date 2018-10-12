12.10.2018 | 09:25

В Пензе городские власти рассмотрят возможность продлить путь маршрутного такси № 40 до микрорайона Север. С такой просьбой к главе администрации Виктору Кувайцеву обратились жители областного центра.

«Глава исполнительной власти поручил управлению транспорта и связи города рассмотреть возможные варианты изменения схемы движения автобусов указанного маршрута», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Микроавтобусы начали обслуживать пассажиров по маршруту № 40 с 16 апреля текущего года. С 1 октября схема движения изменилась. Сейчас они перевозят пензенцев от поселка ЗИФ до поселка Нефтяник.