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Общество | Пензенцы попросили мэра продлить путь маршрутки № 40 до Севера

12.10.2018|09:25
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В Пензе городские власти рассмотрят возможность продлить путь маршрутного такси № 40 до микрорайона Север. С такой просьбой к главе администрации Виктору Кувайцеву обратились жители областного центра.

«Глава исполнительной власти поручил управлению транспорта и связи города рассмотреть возможные варианты изменения схемы движения автобусов указанного маршрута», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Микроавтобусы начали обслуживать пассажиров по маршруту № 40 с 16 апреля текущего года. С 1 октября схема движения изменилась. Сейчас они перевозят пензенцев от поселка ЗИФ до поселка Нефтяник.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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