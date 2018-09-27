27.09.2018 | 09:22

В ближайшее время в Пензе изменится схема движения маршрутного такси № 40. Соответствующее сообщение опубликовано в № 34 муниципальной газеты «Пенза».

В соответствии с документом маршрутки, курсирующие от поселка ЗИФ до улицы Новоселов, будут от остановки «Магазин «Океан» направляться по проспекту Победы, улицам Тернопольской, Рахманинова, Стасова, проспекту Строителей, улице 65-летия Победы, федеральной автодороге М5 «Урал», улицам Черничной, Новоселов и завершать путь в поселке Нефтяник.

Соответственно, схема движения будет следующей: «Мемориал «Звезда» - «Ул. Ульяновская» - «Диспетчерская» - («Маг. Россия» - «Ул. Тернопольская» - «Детский сад» - «Ул. Рахманинова») - «Городская больница № 6» - «ДС «Буртасы» - «Комарово» - «Кольцевая» - «По требованию» - «Запрудный» - «По требованию» (ул. Лядова, 64) - «ТЦ «МегаПенза» - «Поворот» - «Озеро» - «По требованию» - «Коттеджи» - «Склады» - «Мкр. Заря» - «По требованию» - «Пос. Нефтяник» в обоих направлениях.

Протяженность маршрута составит 20 км. Количество микроавтобусов будет увеличено с 6 до 8.

Ранее маршрутка № 40 следовала по иной схеме: «Пос. ЗИФ» - «Дачи-2» - «Дачи-1» - «По требованию» - «Маг. «Океан» - «Мемориал «Звезда» - «Ул. Ульяновская» - «Поворот» - «Озеро» - «По требованию» - «Коттеджи» - «Склады» - «Коттеджи» - «По требованию» - «Озеро» - «Поворот» - «Мемориал «Звезда» - «Маг. «Россия» - «Маг. «Океан» - «По требованию» (ул. Одесская) - «Велозаводские дачи» - «Пос. ЗИФ».

Как уточнили в управлении транспорта и связи города Пензы, изменения в схеме движения будут действовать с понедельника, 1 октября.

В пресс-службе администрации Пензы сообщили расписание движения маршрутных такси № 40.

Отправление от конечной остановки «Пос. ЗИФ»: 6:30, 6:50, 7:20, 7:45, 8:10, 8:35, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30.

Отправление от конечной остановки «Пос. Нефтяник»: 6:35, 6:55, 7:15, 7:35, 8:00, 8:25, 8:50, 9:20, 9:55, 10:30, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05.

Маршрутное такси № 40 начало обслуживать пассажиров с 16 апреля текущего года.