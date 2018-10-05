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Общество | Пензенскому аэропорту присвоят имя выдающегося соотечественника

05.10.2018|10:49
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Пензенскому аэропорту планируется присвоить имя выдающегося соотечественника. Об этом стало известно во время круглого стола, посвященного старту проекта «Великие имена России». Заседание прошло в четверг, 4 октября, в Москве.

В рамках проекта планируется дополнить официальные наименования 45 российских аэропортов (в том числе пензенского) с совокупным пассажиропотоком 170 млн человек. Названия будут выбраны в результате общероссийского конкурса.

При этом министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что будет неправильным обсуждать имена политиков политиков ХХ века, потому что огромное количество споров об их значении в истории страны снизит роль проекта. Он также добавил, что имена должны быть известны не только внутри страны, но и узнаваемы за рубежом.

«Так, воздушная гавань в Астрахани могла бы быть названа в честь уроженцев Астраханской губернии Хлебникова или Кустодиева, в Воронеже - Бунина, в Екатеринбурге - в честь его основателя Василия Татищева, в Калуге - Георгия Жукова, в Орле - Ивана Тургенева, в Пятигорске - Лермонтова, в Севастополе - Нахимова», - сообщается на официальном портале Минкульта РФ.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал идею интересной и своевременной, способствующей патриотическому воспитанию, популяризации истории и культуры России, продвижению региона.

«Конечно, будет замечательно, если пензенцы примут решение о присвоении имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Это имя международного масштаба, известное далеко за пределами России и знакомое каждому жителю нашего региона и страны», - отметил глава региона. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

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Гость|05.10.2018 11:05|

Только был в Тарханах .Знаковое и красивейшее место.Лермонтов наше ВСЕ!

Гость|05.10.2018 11:06|

Имени Гастелло Н.Ф., пожалуйста.

Гость|05.10.2018 11:06|

У губернатора что-то в голове остановилось - школу в спутнике окрестил Лермонтовым. В филармонии музыкальный фестиваль Лермонтова идет. Аэропорт тоже хочет имени Лермонтова. Подскажите ему, что у нас можно еще гордиться Куприным, Радищевым и т.д.

Гость|05.10.2018 11:13|

Только не называйте аэропорт именем В. Керханаджева. Пожалуйста.

Гость|05.10.2018 11:14|

Лермонтов кончил трагически. Лучше Суворов.

Или Мотовелов.

Велодорожку устроить с бесплатными великами до гостиницы

Гость|05.10.2018 11:15|

penzainform.ru писал(a):

«Конечно, будет замечательно, если пензенцы примут решение о присвоении имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Это имя международного масштаба, известное далеко за пределами России и знакомое каждому жителю нашего региона и страны», - отметил глава региона.
И под соответствующей вывеской на фасаде, в зоне вылета, строки:

"Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ..."

или

"Кто же вас гонит: судьбы ли решение?

Зависть ли тайная? злоба ль открытая?.."

Гость|05.10.2018 11:17|

А у нас есть аэропорт? В то ... сооружение, какое есть, ни одна авиакомпания не хочет летать. За исключением тех, кого принудительно заставляют возить, и то только в Москву. В общем как в сказке, как корабль назовете, так он и поплывет. В общем зря кто согласится (из родственников) наш аэропорт чьм то именем назвать.

Гость|05.10.2018 11:19|

Нет ли в Пензе выдающихся воздухоплавателей, чьим именем можно назвать? Помнится, у Самко был дирижабль.

Гость|05.10.2018 11:24|

Гость писал(a):

Нет ли в Пензе выдающихся воздухоплавателей, чьим именем можно назвать? Помнится, у Самко был дирижабль.
Брат известного новатора и создателя нового ракетного двигателя для космоса Евгений Мотовилов был авиатором, удостоенным грамоты Илюшина (за испытание ИЛа).

Гость|05.10.2018 11:24|

Мединский привычно неадекватен. Культурным объектам логично давать имена поэтов. писателей. деятелей культуры. Аэропортам - имена личностей связанных с полетами. Когда наконец из правительства исчезнет псевдоисторик Мединский?

Гость|05.10.2018 11:25|

даешь РПЦ имени Лермонтова!

Гость|05.10.2018 11:28|

Макет вышки первого в мире реального проекта звездолёта мог бы стать уникальным мемом и брендом аэропорта МОТОВИЛОВО

Гость|05.10.2018 11:39|

Аэропорт ТРАНСМОТ. Современно и созвучно транспортной идее. Запатентовано в России.

Гость|05.10.2018 11:45|

Аэропорт надо назвать "Пургас"! Только так, и никак иначе! Буртасы должны летать из "Пургаса"!!!

Гость|05.10.2018 11:49|

Имени Салтыкова-Щедрина. Аэропорт Глупов.

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