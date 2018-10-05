05.10.2018 | 10:49

Пензенскому аэропорту планируется присвоить имя выдающегося соотечественника. Об этом стало известно во время круглого стола, посвященного старту проекта «Великие имена России». Заседание прошло в четверг, 4 октября, в Москве.

В рамках проекта планируется дополнить официальные наименования 45 российских аэропортов (в том числе пензенского) с совокупным пассажиропотоком 170 млн человек. Названия будут выбраны в результате общероссийского конкурса.

При этом министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что будет неправильным обсуждать имена политиков политиков ХХ века, потому что огромное количество споров об их значении в истории страны снизит роль проекта. Он также добавил, что имена должны быть известны не только внутри страны, но и узнаваемы за рубежом.

«Так, воздушная гавань в Астрахани могла бы быть названа в честь уроженцев Астраханской губернии Хлебникова или Кустодиева, в Воронеже - Бунина, в Екатеринбурге - в честь его основателя Василия Татищева, в Калуге - Георгия Жукова, в Орле - Ивана Тургенева, в Пятигорске - Лермонтова, в Севастополе - Нахимова», - сообщается на официальном портале Минкульта РФ.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал идею интересной и своевременной, способствующей патриотическому воспитанию, популяризации истории и культуры России, продвижению региона.

«Конечно, будет замечательно, если пензенцы примут решение о присвоении имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Это имя международного масштаба, известное далеко за пределами России и знакомое каждому жителю нашего региона и страны», - отметил глава региона. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.