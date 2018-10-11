11.10.2018 | 09:22

15 и 16 октября в пензенском Центре хореографического искусства (бывший ДК 40 лет Октября) на улице Леонова, 1а, состоится выставка-продажа меховых изделий новой коллекции от производителя - Кировской меховой фабрики.

На выставке можно будет приобрести шубы из меха норки, стриженой нутрии, лисицы различных фасонов и расцветок - паламино, орех, графит, соболь, жемчуг, сканблэк, коралл, серо-голубой, редкая крестовка и другие. Будет представлен полный размерный ряд - от 40-го до 62-го.

На выставке в Пензе будет представлено множество новинок от модельеров фабрики к предстоящему зимнему сезону.

Так, модель «Баллочник» отличает утягивающая кулиса, которая придает изделию неповторимый внешний вид и заметно улучшает теплоизолирующие свойства. Абсолютная новинка «Френч» представляет собой норковое пальто с отделкой из серебристо-черной лисицы и поясом, который подчеркивает силуэт обладательницы. А модель «Летучая мышь» с наборным капюшоном «ромашка» и рукавом ¾ пользуется большой популярностью среди покупательниц во многих регионах.

Также будет представлен большой выбор классических моделей, которые всегда популярны и не выходят из моды.

К примеру, модель «Москвичка» сочетает в себе продольную и поперечную раскладку меха, что придает изделию необычный внешний вид и выделяет из общего ряда. Автоледи обратят внимание на удобную и практичную «Балетку», имеющую укороченную длину. А роскошная шубка жемчужно-белого цвета с отделкой из чернобурки носит характерное название «Свадебная».

Те, кто ценит практичность, могут сделать оптимальный выбор - шубы из стриженой нутрии, являющиеся трендом сезона. Теплые и износостойкие изделия не боятся влаги, а визуально очень напоминают шубы из меха норки. Учитывая их невысокую стоимость (в среднем 50 000 рублей), можно дать им первое место по соотношению цены и качества.

Производители особо отмечают высокое качество изделий. Так, норка отличается плотным, однородным по структуре и упругим мехом и густой подпушью. Этому способствует суровый климат Кировской области, где температура воздуха колеблется от минус 40 до плюс 30 градусов.

Цены приятно порадуют пензенских покупательниц, так как фабрика сама занимается поставками товара на ярмарки и в фирменные магазины, минуя посредников. При этом на любое изделие действует значительная скидка - 20%. Для того чтобы ее получить, нужно взять промокод на официальном сайте фабрики. Кроме того, чтобы покупка не оказала давления на семейный бюджет, можно воспользоваться рассрочкой без переплат на 24 месяца.