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Общество | Дачные автобусы будут возить пензенцев до 21 октября

10.10.2018|12:46
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Воскресенье, 21 октября, станет последним днем, когда пензенские дачники смогут добраться до своих участков на общественном транспорте. Соответствующее распоряжение в среду, 10 октября, отдал мэр Виктор Кувайцев.

«Транспортное обслуживание пассажиров по сезонным маршрутам будет осуществляться по расписанию три дня в неделю: в среду, субботу и воскресенье», - сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

В этом году пензенские садоводы открыли сезон 21 апреля. Автобусы возят дачников по 21 маршруту. По безналичному расчету оплата проезда составляет 30 рублей в первом поясе, 35 - во втором, 40 - в третьем и 45 - в четвертом.

В 2017 году общественный транспорт прекратил сезонное обслуживание пассажиров 22 октября, в 2016-м автобусы перестали ездить на дачи 16 октября.

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Гость|10.10.2018 13:08|

Пародокс у властей города,обычно заканчивается дачный сезон и только потом включают отопление.

Гость|10.10.2018 13:25|

В нашем доме отопление включили 27 сентября. Надеюсь хоть кто-то счастлив.

Гость|10.10.2018 13:30|

Гость писал(a):

Пародокс у властей город
ПарАдокс, любезнейший!

Гость|10.10.2018 13:38|

Гость писал(a):

Гость|10.10.2018 13:08|

Пародокс у властей города,обычно заканчивается дачный сезон и только потом включают отопление.

Отопление уже второй год включают в начале октября, а дачи закрывают в конце октября в чем парадокс ?

Гость|10.10.2018 13:40|

Гость писал(a):

Отопление уже второй год включают в начале октября, а дачи закрывают в конце октября в чем парадокс ?
Отопление с 2016 года включают в сентябре.

Гость|10.10.2018 13:41|

Гость писал(a):

ПарАдокс, любезнейший!
АрбековО

Гость|10.10.2018 13:57|

Орбеково это ПОРОДОКС

Имя: Гость
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