10.10.2018 | 12:46

Воскресенье, 21 октября, станет последним днем, когда пензенские дачники смогут добраться до своих участков на общественном транспорте. Соответствующее распоряжение в среду, 10 октября, отдал мэр Виктор Кувайцев.

«Транспортное обслуживание пассажиров по сезонным маршрутам будет осуществляться по расписанию три дня в неделю: в среду, субботу и воскресенье», - сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

В этом году пензенские садоводы открыли сезон 21 апреля. Автобусы возят дачников по 21 маршруту. По безналичному расчету оплата проезда составляет 30 рублей в первом поясе, 35 - во втором, 40 - в третьем и 45 - в четвертом.

В 2017 году общественный транспорт прекратил сезонное обслуживание пассажиров 22 октября, в 2016-м автобусы перестали ездить на дачи 16 октября.