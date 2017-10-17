17.10.2017 | 09:12

Воскресенье, 22 октября, станет последним днем, когда пензенские дачники смогут добраться до своих участков на автобусах, следующих по сезонным маршрутам.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, завершение обслуживания садоводов связано с ухудшением погодных условий, снижением пассажиропотока и концом дачного сезона.

В этом году дачный сезон в Пензе стартовал 22 апреля. До 1 июня огородники могли ездить на свои участки по средам, субботам и воскресеньям, с 1 июня к этим дням прибавилась еще и пятница. С 1 сентября сезонные дачные автобусы перешли на осенний режим работы и вновь стали ходить три дня в неделю.

В 2016 году дачный сезон завершился 16 октября, в 2015-м - 18-го.