Духовно-просветительский центр в Кузнецке, открытый 26 сентября, будет носить имя Евгения Родионова. Эту информацию озвучили на еженедельном совещании в местной администрации, состоявшемся в понедельник, 8 октября.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, имя воина-мученика было присвоено учреждению по согласованию с Кузнецкой епархией.
В двухэтажном здании общей площадью более 400 квадратных метров разместили воскресную школу, православные молодежные патриотические клубы.
Там будут проводиться образовательные курсы для священнослужителей и преподавателей основ православной культуры, выставки и социально значимые мероприятия, разместится музей епархии.
Евгений Родионов - 19-летний уроженец села Чибирлей Кузнецкого района, кавалер ордена Мужества, погибший под Бамутом в свой день рождения 22 года назад. В 1996-м он, захваченный в плен чеченскими боевиками, отказался снять крест, отречься от православия и принять ислам в обмен на обещанную свободу.
Бандиты жестоко казнили солдата - отрезали голову. Только через несколько месяцев его матери удалось отыскать и выкупить у бандитов тело сына, опознав его по крестику. За моральный подвиг Евгения Родионова причислили к лику мучеников православной церкви.
Его имя уже присвоено школе № 4 в Кузнецке. На территории образовательного заведения установлен памятник солдату.
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