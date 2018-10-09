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Общество | В Кузнецке духовно-просветительскому центру могут присвоить имя Е. Родионова

09.10.2018|09:53
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Духовно-просветительский центр в Кузнецке, открытый 26 сентября, может носить имя Евгения Родионова. Этот вопрос обсуждали на еженедельном совещании в местной администрации, состоявшемся в понедельник, 8 октября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, имя воина-мученика было присвоено учреждению по согласованию с Кузнецкой епархией.

В двухэтажном здании общей площадью более 400 квадратных метров разместили воскресную школу, православные молодежные патриотические клубы.

Там будут проводиться образовательные курсы для священнослужителей и преподавателей основ православной культуры, выставки и социально значимые мероприятия, разместится музей епархии.

Евгений Родионов - 19-летний уроженец села Чибирлей Кузнецкого района, кавалер ордена Мужества, погибший под Бамутом в свой день рождения 22 года назад. В 1996-м он, захваченный в плен чеченскими боевиками, отказался снять крест, отречься от православия и принять ислам в обмен на обещанную свободу.

Бандиты жестоко казнили солдата - отрезали голову. Только через несколько месяцев его матери удалось отыскать и выкупить у бандитов тело сына, опознав его по крестику. За моральный подвиг Евгения Родионова причислили к лику мучеников православной церкви.

Его имя уже присвоено школе № 4 в Кузнецке. На территории образовательного заведения установлен памятник солдату.

Источник — Фото gorodkuzneck.ru
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Гость|09.10.2018 11:27|

ЦАРСТВО ЕМУ НЕБЕСНОЕ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

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