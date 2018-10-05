05.10.2018 | 16:20

С 21:00 6 октября до 6:00 7 октября железнодорожный переезд на улице Аустрина будет закрыт для движения автомобилей в связи с ремонтом. Водители смогут попасть из Пензы в Ухтинку и обратно через улицу Звездную.

Подрядная организация, занимающаяся восстановлением улицы, и специалисты АО «ВолгаУралТранс» заменят конструктивные элементы переезда и уложат резинокордовый настил.

Администрация Пензы призвала автовладельцев пользоваться объездным путем только при острой необходимости. Представителей бизнеса попросили ограничить передвижение большегрузных машин по этому участку.

Расширить переезд в 2018 году не представляется возможным: для этого требуется реконструкция с переносом световых опор.

После завершения всех ремонтных работ на участке представители ГИБДД будут решать, какие знаки и в каких направлениях поставить, чтобы обеспечить пропускную способность на данном этапе и устранить перегрузку дорожной сети.

По мнению водителей, резинокордовый настил не сможет значительно улучшить ситуацию: проблема заключается в слишком большом для двухполосной дороги трафике.

В качестве вариантов автолюбители предлагают заасфальтировать железнодорожный переезд или организовать дополнительную полосу, тем более что по утрам водители, не желающие стоять в многокилометровой пробке, уже используют в качестве нее обочину.