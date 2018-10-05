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Общество | 6 октября железнодорожный переезд на улице Аустрина закроют на ремонт

05.10.2018|16:20
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С 21:00 6 октября до 6:00 7 октября железнодорожный переезд на улице Аустрина будет закрыт для движения автомобилей в связи с ремонтом. Водители смогут попасть из Пензы в Ухтинку и обратно через улицу Звездную.

Подрядная организация, занимающаяся восстановлением улицы, и специалисты АО «ВолгаУралТранс» заменят конструктивные элементы переезда и уложат резинокордовый настил.

Администрация Пензы призвала автовладельцев пользоваться объездным путем только при острой необходимости. Представителей бизнеса попросили ограничить передвижение большегрузных машин по этому участку.

Расширить переезд в 2018 году не представляется возможным: для этого требуется реконструкция с переносом световых опор.

После завершения всех ремонтных работ на участке представители ГИБДД будут решать, какие знаки и в каких направлениях поставить, чтобы обеспечить пропускную способность на данном этапе и устранить перегрузку дорожной сети.

По мнению водителей, резинокордовый настил не сможет значительно улучшить ситуацию: проблема заключается в слишком большом для двухполосной дороги трафике.

В качестве вариантов автолюбители предлагают заасфальтировать железнодорожный переезд или организовать дополнительную полосу, тем более что по утрам водители, не желающие стоять в многокилометровой пробке, уже используют в качестве нее обочину.

Источник — Фото minstroy.pnzreg.ru, www.penza-gorod.ru
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Гость|05.10.2018 17:43|

Свершилось!!!!!

Гость|05.10.2018 18:07|

Изза одного предпринимателя, которому раз в полгода привозят одну бочку солярки тысячи людей мучаются. Импотенция власти, коррупция и звериный капитализм.

Имя: Гость
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