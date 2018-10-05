05.10.2018 | 11:22

В Бессоновском районе житель села Чемодановка привлечен к административной ответственности за экстремизм.

В конце августа 2017 года гражданин разместил на личной странице в социальной сети «Вконтакте» песню «Исламская умма» Тимура Муцураева, текст которой включен в Федеральный список экстремистских материалов Минюста России. Доступ к аудиозаписи мог получить любой пользователь соцсети.

«Правонарушитель в судебном заседании вину в признал в полном объеме. В содеянном раскаялся, аудиофайл удалил», - сообщается на сайте суда.

При назначении наказания судья также учел характер правонарушения, личность виновного, его имущественное положение. В итоге мужчина заплатит минимальный штраф, предусмотренный ст. 20.29 КоАП РФ («Массовое распространение экстремистских материалов»), - 1 000 рублей.

В похожей ситуации оказался и житель Пензы, который в апреле 2013-го разместил в соцсети «ВКонтакте» видеозапись «Коловрат – Футбольный хулиган». В 2015 году ее внесли в список экстремистских материалов. В 2018-м ролик, опубликованный на странице пензяка, обнаружил сотрудник центра противодействия экстремизму регионального УМВД России.

Первомайский районный суд оштрафовал мужчину, однако тот решил оспорить постановление, ссылаясь на отсутствие в его действиях состава преступления. Пензенский областной суд настоял на штрафе.