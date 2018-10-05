05.10.2018 | 14:49

В четверг, 4 октября, в Золотаревке водителю асфальтоукладчика помогли выбраться из кабины. Сообщение о случившемся поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр от оперативного дежурного службы «01».

Каток съехал в кювет и перевернулся, из-за чего мужчине, находившемуся внутри, зажало ногу. Высвободиться самостоятельно он не смог.

«Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ППСЦ.

3 октября сотрудники ППСЦ вызволили травмированного мужчину из подвала дома в проезде Достоевского. Они извлекли пострадавшего через технический лаз в здании и передали врачам.