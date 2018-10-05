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Общество | В Золотаревке водителю асфальтоукладчика зажало ногу в кабине

05.10.2018|14:49
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В четверг, 4 октября, в Золотаревке водителю асфальтоукладчика помогли выбраться из кабины. Сообщение о случившемся поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр от оперативного дежурного службы «01».

Каток съехал в кювет и перевернулся, из-за чего мужчине, находившемуся внутри, зажало ногу. Высвободиться самостоятельно он не смог.

«Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ППСЦ.

3 октября сотрудники ППСЦ вызволили травмированного мужчину из подвала дома в проезде Достоевского. Они извлекли пострадавшего через технический лаз в здании и передали врачам.

Источник — Фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|05.10.2018 15:10|

Асфальтоукладчик и каток - разные машины. Хотя и участвуют в одной технологической операции

Гость|05.10.2018 15:48|

Гость писал(a):

Асфальтоукладчик и каток - разные машины. Хотя и участвуют в одной технологической операции
А жертвам ЕГЭ из журналисткой братии это по барабану.Главное, что бы заголовок кричал.

Гость|05.10.2018 16:13|

Каток быстро летел, не вписался в поворот?

Имя: Гость
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