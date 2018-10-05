В четверг, 4 октября, в Золотаревке водителю асфальтоукладчика помогли выбраться из кабины. Сообщение о случившемся поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр от оперативного дежурного службы «01».
Каток съехал в кювет и перевернулся, из-за чего мужчине, находившемуся внутри, зажало ногу. Высвободиться самостоятельно он не смог.
«Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали врачам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ППСЦ.
3 октября сотрудники ППСЦ вызволили травмированного мужчину из подвала дома в проезде Достоевского. Они извлекли пострадавшего через технический лаз в здании и передали врачам.
Асфальтоукладчик и каток - разные машины. Хотя и участвуют в одной технологической операции