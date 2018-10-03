03.10.2018 | 14:47

В среду, 3 октября, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра помогли мужчине выбраться из подвала дома в проезде Достоевского.

Сигнал о случившемся поступил в 4:45 из скорой помощи. Медики не смогли самостоятельного вызволить травмированного человека из-за труднодоступности.

«Прибыв на место происшествия, спасатели, используя спинальный щит, извлекли пострадавшего через технический лаз в здании и передали врачам», - сообщили в пресс-службе регионального ППСЦ.

26 сентября на улице Луначарского в Пензе произошел похожий случай: мужчина получил травмы, упав в яму глубиной более трех метров.

В июне 2018-го на проспекте Строителей гражданин провалился в открытый люк. Очевидцы не смогли ему помочь из-за глубины коллектора (около четырех метров) и позвонили спасателям, которые пришли на помощь.