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Происшествия | В Пензе спасатели вызволили травмированного мужчину из подвала

03.10.2018|14:47
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В среду, 3 октября, сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра помогли мужчине выбраться из подвала дома в проезде Достоевского.

Сигнал о случившемся поступил в 4:45 из скорой помощи. Медики не смогли самостоятельного вызволить травмированного человека из-за труднодоступности.

«Прибыв на место происшествия, спасатели, используя спинальный щит, извлекли пострадавшего через технический лаз в здании и передали врачам», - сообщили в пресс-службе регионального ППСЦ.

26 сентября на улице Луначарского в Пензе произошел похожий случай: мужчина получил травмы, упав в яму глубиной более трех метров.

В июне 2018-го на проспекте Строителей гражданин провалился в открытый люк. Очевидцы не смогли ему помочь из-за глубины коллектора (около четырех метров) и позвонили спасателям, которые пришли на помощь.

Источник — Фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|03.10.2018 15:47|

А как он там оказался?

Гость|03.10.2018 16:05|

упал

Имя: Гость
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