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Общество | В Пензенской области продолжится тестирование школьников на наркотики

05.10.2018|10:23
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В 2018-2019 учебном году в Пензенской области все ученики 9-11-х классов пройдут тестирование на раннее выявление потребления наркотиков.

Социально-психологическое и медицинское тестирование проводится в образовательных учреждениях региона с 2015 года. В 2018 году также проводились проверки молодежи в возрасте от 13 лет.

«С началом нового учебного года в Пензенской области специалистами областной наркологической больницы продолжено тестирование школьников на раннее выявление потребления наркотических и психоактивных веществ без медицинского назначения с целью профилактики стойкой зависимости», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

По итогам, подведенным в декабре 2017 года, ни одного потребителя наркотиков в школах выявлено не было.

Однако молодежь употребляет одурманивающие средства, не относящиеся к наркотикам. Так, в Кузнецке 19-летнюю кузнечанку подозревают в том, что она не только сама дышала парами газа, но и вовлекала в это занятие девочку-подростка. В марте в Пензе скончался 13-летний мальчик, на месте происшествия были обнаружены газовые баллончики. Через два дня в Колышлее после вдыхания газа из баллончика в компании друзей умер 16-летний подросток.

«Подростки сегодня как никогда нуждаются в защите, умелом и заботливом предостережении от этого опасного явления», - считает главный нарколог Пензенской области Юрий Уткин.

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Гость|05.10.2018 10:50|

Когда начнут тестировать чиновников?

Гость|05.10.2018 11:12|

Проверте д_епутатов, у них явно что то с головой не в порядке

Гость|05.10.2018 11:16|

когда начнут тестировать сотрудников трк "наш дом"?

у них в "доме" явно не чисто - достаточно их "голубой огонек" посмотреть...

Евгений Мамонтов|05.10.2018 11:26|

Похоже, что дело не в желании выявить школьников, употребляющих наркотики на которые среагируют тесты, а в том, чтобы унизить всех остальных.

Уважаемые родители, найдите способ ограничить своих детей от проверок. Воспитывать детей - это только ваше священное право.

Дорогие школьники, массово отлынивайте, ничего вам за это не сделают.

Имя: Гость
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