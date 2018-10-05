05.10.2018 | 10:23

В 2018-2019 учебном году в Пензенской области все ученики 9-11-х классов пройдут тестирование на раннее выявление потребления наркотиков.

Социально-психологическое и медицинское тестирование проводится в образовательных учреждениях региона с 2015 года. В 2018 году также проводились проверки молодежи в возрасте от 13 лет.

«С началом нового учебного года в Пензенской области специалистами областной наркологической больницы продолжено тестирование школьников на раннее выявление потребления наркотических и психоактивных веществ без медицинского назначения с целью профилактики стойкой зависимости», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

По итогам, подведенным в декабре 2017 года, ни одного потребителя наркотиков в школах выявлено не было.

Однако молодежь употребляет одурманивающие средства, не относящиеся к наркотикам. Так, в Кузнецке 19-летнюю кузнечанку подозревают в том, что она не только сама дышала парами газа, но и вовлекала в это занятие девочку-подростка. В марте в Пензе скончался 13-летний мальчик, на месте происшествия были обнаружены газовые баллончики. Через два дня в Колышлее после вдыхания газа из баллончика в компании друзей умер 16-летний подросток.

«Подростки сегодня как никогда нуждаются в защите, умелом и заботливом предостережении от этого опасного явления», - считает главный нарколог Пензенской области Юрий Уткин.