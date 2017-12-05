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Общество | В Пензе подвели итоги тестирования школьников на наркозависимость

05.12.2017|16:20
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Социально-психологическое и медицинское тестирование, проведенное в пензенских школах, не выявило ни одного потребителя наркотиков. Об итогах обследования детей поговорили в правительстве области.

Такие акции проводятся в образовательных учреждениях с 2015 года, в них могут поучаствовать дети, достигшие 13 лет, с согласия родителей. Где-то мамы и папы охотно подписали соответствующие бумаги, в некоторых школах выступили против.

«Дети старше 15 лет сами дают согласие на обследование. В 88% случаев они соглашаются чаще, чем родители детей до 15 лет, которые подписали бумагу в 74% случаев», - доложила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

В следующем году снова проведут аналогичное медицинское и социально-психологическое тестирование - таким образом чиновники и медики пытаются уберечь подростков от наркотиков.

Но обследование в школах и вузах не всегда бывает эффективным. На совещании вспомнили случай с кузнецким юношей, который несколько недель назад надышался парами газа и от этого скончался. Погибший принимал участие в тестировании.

«Он проходил тестирование вместе со своим другом, и тестирование не выявило склонности», - подчеркнул министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Отметили на заседании антинаркотической комиссии и тот факт, что количество летальных исходов при отравлении психоактивными веществами выросло в 7,5 раз, однако это касается возрастной группы старше 24 лет.

«За 11 месяцев 2017 года от острого отравления наркотическими веществами умерло 15 человек. В прошлом году таких было всего двое», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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