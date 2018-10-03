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Общество | В Заречном за два дня заготовили 40 литров донорской крови

03.10.2018|08:33
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1 и 2 октября в Заречном прошла традиционная донорская акция «Капля надежды».

«Ежеквартально данная акция организуется Пензенским областным клиническим центром крови и региональным благотворительным фондом «Неравнодушные сердца». Главная цель - объединить десятки неравнодушных к чужой беде горожан», - пояснила главный врач центра крови Татьяна Крылова.

Участие в акции мог принять любой совершеннолетний житель города, не имеющий противопоказаний к сдаче крови. За два дня донорами стали 82 зареченца, заготовлено более 40 литров цельной донорской крови, сообщили в региональном министерстве здравоохранения и соцразвития.

Акции для желающих быть донорами регулярно проходят во всех районах Пензенской области. В рамках одного из последних таких мероприятий, организованных службой крови в Кузнецке и Кузнецком районе, донорами стали 83 человека.

Пензенский клинический центр крови пропагандирует донорство и среди подрастающего поколения. За эту работу учреждение было удостоено звания лауреата Всероссийской премии «СоУчастие» в номинации «Здоров, как донор».

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