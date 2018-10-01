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Общество | Пензенский центр крови стал лауреатом Всероссийской премии «СоУчастие»

01.10.2018|15:42
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Пензенский областной клинический центр крови стал лауреатом I степени Всероссийской премии «СоУчастие» в номинации «Здоров, как донор» с работой «Я бы в доноры пошел, пусть меня научат!». Вручение премии проходило в Общественной палате РФ в пятницу, 28 сентября.

Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, в конкурсном материале обобщен опыт взаимодействия службы крови с подрастающим поколением.

«Доноров необходимо готовить с детства, поэтому в школьных коллективах сотрудниками службы крови проводятся различные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни как неотъемлемой части донорства», - пояснила главный врач центра Татьяна Крылова.

«Премия «СоУчастие» за вклад в донорство крови вручается в восьмой раз. В этом году поступило 350 заявок из 52 регионов России», - добавили в пресс-службе.

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