03.10.2018 | 09:06

Один из жителей Белинского района задолжал своей 15-летней дочери более 250 тысяч рублей. Алименты он не выплачивал с 2016 года.

Судебный пристав-исполнитель привлек мужчину к административной ответственности, ему было назначено наказание в виде 70 часов обязательных работ. Однако он его не отбыл и алименты не выплатил.

После этого в отношении должника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Лишь это заставило его исполнить решение суда.

«Приступив к обязательным работам, он сумел официально трудоустроиться в эту же организацию, где отбывает наказание. Так пока и работает: 4 часа за деньги, 4 часа на благо города», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

В похожей ситуации оказался и житель Земетчинского района, задолжавший своему ребенку около 50 тысяч рублей. Суд назначил должнику наказание в виде 10 суток административного ареста. Лишь после этого мужчина нашел работу. Теперь часть его зарплаты удерживается для погашения задолженности по алиментам.