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Общество | Арест заставил должника из Пензенской области найти работу

02.10.2018|10:05
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Житель Земетчинского района, обязанный выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, задолжал ему около 50 тысяч рублей.

По решению суда ему ограничили право выезда за пределы Российской Федерации, имущество арестовали, а на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, обратили взыскание. Мужчину неоднократно направляли в Центр занятости населения, но тот не торопился трудоустраиваться.

Судебным приставам должник объяснял, что не может найти постоянную работу и живет за счет случайных заработков.

«После двух месяцев неисполнения решения суда служитель закона составил в отношении нерадивого отца протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей»), который был передан в суд» - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Суд назначил должнику наказание в виде 10 суток административного ареста. Лишь после этого мужчина нашел работу. Теперь часть его зарплаты удерживается для погашения задолженности по алиментам.

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Гость|02.10.2018 10:41|

Когда уже всех должников будут привлекать к уголовной ответственности?почему нельзя назначить сумму от которой идёт уголовная ответственность?один мебельщик по имени Антон Г,не чешется возвращать деньги за некачественную мебелям сборку этого дерьма,в размере более 2 млн руб.магазин Land!

Гость|02.10.2018 10:43|

Работу киллера?

Имя: Гость
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