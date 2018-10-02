02.10.2018 | 10:05

Житель Земетчинского района, обязанный выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, задолжал ему около 50 тысяч рублей.

По решению суда ему ограничили право выезда за пределы Российской Федерации, имущество арестовали, а на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, обратили взыскание. Мужчину неоднократно направляли в Центр занятости населения, но тот не торопился трудоустраиваться.

Судебным приставам должник объяснял, что не может найти постоянную работу и живет за счет случайных заработков.

«После двух месяцев неисполнения решения суда служитель закона составил в отношении нерадивого отца протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей»), который был передан в суд» - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Суд назначил должнику наказание в виде 10 суток административного ареста. Лишь после этого мужчина нашел работу. Теперь часть его зарплаты удерживается для погашения задолженности по алиментам.