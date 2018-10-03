03.10.2018 | 10:39

Во вторник, 2 октября, сотрудники Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области вакцинировались против гриппа.

Личный пример подчиненным подал министр Михаил Торгашин.

«Я регулярно делаю профилактические прививки против гриппа. Могу с уверенностью сказать, что положительный эффект от них есть. У меня укрепился иммунитет, я чувствую себя отлично», - убежден в пользе иммунизации министр.

В понедельник, 1 октября, прививки от гриппа получили сотрудники администрации Пензы и других органов местного самоуправления. Несколько ранее вакцинацию прошел коллектив министерства здравоохранения области во главе с руководителем Владимиром Стрючковым.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидемический сезон гриппа в Пензенской области может начаться в 20-х числах января 2019 года. Согласно прогнозам, будут циркулировать видоизмененные возбудители. Основным методом борьбы с ними являются прививки.

«В Пензенской области проводятся профилактические мероприятия против гриппа. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Особое внимание вакцинации следует уделить тем, кто входит в группы риска. Это дети, посещающие детсады и школы, студенты, работники медицинской сферы, образования, транспорта, коммунальных служб, а также другие жители, которые работают в тесном окружении и постоянно контактируют с большим количеством людей», - сообщили в пресс-службе регионального минпрома.