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Общество | Коллектив Минпрома Пензенской области во главе с министром привился от гриппа

03.10.2018|10:39
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Во вторник, 2 октября, сотрудники Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области вакцинировались против гриппа.

Личный пример подчиненным подал министр Михаил Торгашин.

«Я регулярно делаю профилактические прививки против гриппа. Могу с уверенностью сказать, что положительный эффект от них есть. У меня укрепился иммунитет, я чувствую себя отлично», - убежден в пользе иммунизации министр.

В понедельник, 1 октября, прививки от гриппа получили сотрудники администрации Пензы и других органов местного самоуправления. Несколько ранее вакцинацию прошел коллектив министерства здравоохранения области во главе с руководителем Владимиром Стрючковым.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидемический сезон гриппа в Пензенской области может начаться в 20-х числах января 2019 года. Согласно прогнозам, будут циркулировать видоизмененные возбудители. Основным методом борьбы с ними являются прививки.

«В Пензенской области проводятся профилактические мероприятия против гриппа. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Особое внимание вакцинации следует уделить тем, кто входит в группы риска. Это дети, посещающие детсады и школы, студенты, работники медицинской сферы, образования, транспорта, коммунальных служб, а также другие жители, которые работают в тесном окружении и постоянно контактируют с большим количеством людей», - сообщили в пресс-службе регионального минпрома.

Источник — фото prom.pnzreg.ru
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Гость|03.10.2018 11:03|

Ни дня без хороших новостей!

Гость|03.10.2018 11:07|

Скоро ПРОМа как такового не останется, одни торгаши. А Торгашин светится то своей липовой статистикой.. типа индекс промпроизводства 101% к прошлому году, то со шприцом. Где рост зарплаты работников промышленности господин Торгашин? (вопрос И.А. Белозерцева, где и был объявлен выговор))

Гость|03.10.2018 11:16|

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ

от 24 мая 1961 года

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИПИСКИ И ДРУГИЕ

ИСКАЖЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ

(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР

от 15.10.1982 - Ведомости ВС СССР, 1982, N 42, ст. 793)

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

Установить, что приписки в государственной отчетности и представление других умышленно искаженных отчетных данных о выполнении планов должны рассматриваться как противогосударственные действия, наносящие вред народному хозяйству СССР, и лица, виновные в этом, наказываются лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до трехсот рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Гость|03.10.2018 11:22|

penzainform.ru писал(a):

Личный пример подчиненным подал министр
Видимо совсем никто не идёт делать прививки, раз такая реклама, Население не верит государству , после таких реформ , при которых происходит геноцид населения

Имя: Гость
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