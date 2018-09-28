28.09.2018 | 19:00

Эпидемический сезон гриппа в Пензенской области может начаться в 20-х числах января 2019 года. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. На сегодняшний день, по данным специалистов, на территории Сурского края ситуация по респираторно-вирусным заболеваниям оценивается как благоприятная.

Случаев гриппа пока не зарегистрировано. Однако прогнозируется, что зимой будут циркулировать видоизмененные возбудители. Основным методом борьбы с ними являются профилактические прививки.

«Запланировано в целом вакцинировать более 50% населения нашего региона перед предстоящим эпидемическим сезоном. Сейчас работа проводится активными темпами, практически к концу подходит первая партия федеральной вакцины, поставленной в рамках Национального календаря профилактических прививок», - сообщил начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Баев.

На данный момент в области вакцинировано 29% детей и 21% взрослого населения. Следующие партии противогриппозных медикаментов ожидают получить в самое ближайшее время. В первую очередь прививают тех, кто входит в группу риска, - педагогов, медицинских и социальных работников, сотрудников транспортных компаний, пожилых людей.

«Нас тревожат на данный момент традиционные ситуации в сентябре-октябре. И в прошлом году, и сейчас ситуация повторяется - это иммунизация прочих групп риска, которые к Национальному календарю прививок не отнесены, то есть должны прививаться за счет так называемых местных источников финансирования, прежде всего за счет работодателей», - добавил Михаил Баев.

С работниками сфер торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения - с теми, кто часто контактирует с большим количеством людей, - по словам специалистов Роспотребнадзора, ситуация обстоит не лучшим образом. План по вакцинации в данной группе населения выполнен чуть более чем на 6%.