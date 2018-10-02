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Общество | В Пензенской области открыта горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

02.10.2018|12:06
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В понедельник, 1 октября, в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области начала действовать горячая линия по вопросам профилактики гриппа и вирусных инфекций.

«Специалисты проконсультируют, как и где можно сделать прививку против гриппа, расскажут о правилах ношения маски и обращения за медицинской помощью, посоветуют, как уберечь детей в эпидсезон», - сообщили в пресс-службе управления.

Желающие получить консультацию могут обратиться по телефонам: 8-800-707-64-22, 8 (8412) 66-09-48 - с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Пензенской области считается благополучной. Тем не менее медики рекомендуют своевременно сделать прививки. Для этого можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Вакцинацию уже прошли министр здравоохранения региона Владимир Стрючков вместе со своим коллективом, а также сотрудники администрации областного центра.

Источник — фото Pixabay.com
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