01.10.2018 | 13:02

В понедельник, 1 октября, сотрудники администрации Пензы и других органов местного самоуправления прошли вакцинацию против гриппа.

«Обязательной бесплатной вакцинации подлежит категория горожан из групп риска: дети, посещающие дошкольные учреждения и общеобразовательные школы, студенты, работники медицинской сферы, образования, транспорта, коммунальных служб, а также другие жители, которые работают в тесном окружении и постоянно контактируют с большим количеством людей», - пояснили в пресс-службе мэрии, добавив, что подъем заболеваемости гриппом прогнозируется в декабре, однако позаботиться о защите организма стоит уже сейчас.

На сегодняшний день в Пензе относительно спокойная обстановка по заболеваемости. Диагноз «грипп» в городе пока не регистрировался. Однако отмечается осенний подъем заболеваемости ОРВИ. Пройти вакцинацию в Пензе можно во всех поликлиниках по месту проживания.