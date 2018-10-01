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Общество | В Пензе чиновники администрации города сделали прививки от гриппа

01.10.2018|13:02
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В понедельник, 1 октября, сотрудники администрации Пензы и других органов местного самоуправления прошли вакцинацию против гриппа.

«Обязательной бесплатной вакцинации подлежит категория горожан из групп риска: дети, посещающие дошкольные учреждения и общеобразовательные школы, студенты, работники медицинской сферы, образования, транспорта, коммунальных служб, а также другие жители, которые работают в тесном окружении и постоянно контактируют с большим количеством людей», - пояснили в пресс-службе мэрии, добавив, что подъем заболеваемости гриппом прогнозируется в декабре, однако позаботиться о защите организма стоит уже сейчас.

На сегодняшний день в Пензе относительно спокойная обстановка по заболеваемости. Диагноз «грипп» в городе пока не регистрировался. Однако отмечается осенний подъем заболеваемости ОРВИ. Пройти вакцинацию в Пензе можно во всех поликлиниках по месту проживания.

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Гость|01.10.2018 13:17|

Неизвестно,что им вкололи-витамины или вакцину.

Гость|01.10.2018 13:20|

penzainform.ru писал(a):

сотрудники администрации Пензы и других органов местного самоуправления прошли вакцинацию против гриппа.

Так они и голосовали правильно и следили что бы вбросов не было и все он из ЕР и самые правильные и честные. Только вот теперь молодежь без пенсий останется.

Гость|01.10.2018 13:30|

Молодцы что вакцинируются, заботятся о своём здоровье и окружающих!

Гость|01.10.2018 13:42|

Гость писал(a):

Молодцы что вакцинируются, заботятся о своём здоровье и окружающих!

Если человек идиот, то это на долго.

Гость|01.10.2018 13:44|

Новость года!!!

Гость|01.10.2018 14:05|

а воду в столовой в баки для приготовления первых, вторых блюд компота, чая откуда наливают из под крана или привозная в бутылях

Гость|01.10.2018 14:07|

а скоко денежных грантов в 2017, 2018 году выделили изобретателям,исследователям, ученым, врачам

для того чтобы никакого гриппа вообще больше небыло никогда

Гость|01.10.2018 14:09|

бесплатная вакцинация это все понятно

а лук, чеснок, выдавать безвозмездно будут или как

Гость|01.10.2018 14:11|

как то ходил в здание администрации там была такая холодина потрогал батареи

думаю там никакая прививка неспасет в таком холодильнике

Гость|01.10.2018 14:19|

Гость писал(a):

как то ходил в здание администрации там была такая холодина потрогал батареи

думаю там никакая прививка неспасет в таком холодильнике

Твоими молитвами им модульную котельную установили, можешь сам глянуть из скверика "белые росы", она хорошо "выглядывает".

Гость|01.10.2018 14:20|

А прививки от жадности и бюрократизма когда им сделают?

Гость|01.10.2018 14:25|

Гость писал(a):

А прививки от жадности и бюрократизма когда им сделают?
Генетические мутации прививками не лечатся.

Гость|01.10.2018 14:27|

Я предохраняюсь от гриппа вот как :сьедаю каждый день 20долек чеснока и 3головки лука способ этоот помогает

Гость|01.10.2018 14:27|

Прививку от лжи и показухи им нужно сделать поголовно.

Имя: Гость
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