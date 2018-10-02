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Общество | В Пензе команда гордумы победила в спартакиаде муниципальных служащих

02.10.2018|14:21
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На оперативном совещании, состоявшемся в администрации Пензы во вторник, 2 октября, были подведены итоги спартакиады муниципальных служащих, которая прошла 29 сентября во дворце спорта «Рубин».

В соревнованиях участвовали работники мэрии, депутаты и сотрудники аппарата и городской думы, муниципальные служащие.

В 19 команд в общей сложности вошло более 150 чиновников-спортсменов. Соревнования проводились по шахматам, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, а также по нормам ГТО.

«По общекомандному зачету первое место завоевала команда городской думы, второе - Управления образования города Пензы и третье - городского управление культуры. Глава администрации Виктор Кувайцев вручил победителям кубки», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|02.10.2018 14:34|

Если бы спорт приносил пользу, то на каждом бы турнике крутилось по пять /* вырезано цензурой*/

Гость|02.10.2018 14:34|

А просто немного поработать не пробовали? Тоже расход физической энергии, только с пользой для общества.

Имя: Гость
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