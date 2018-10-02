На оперативном совещании, состоявшемся в администрации Пензы во вторник, 2 октября, были подведены итоги спартакиады муниципальных служащих, которая прошла 29 сентября во дворце спорта «Рубин».
В соревнованиях участвовали работники мэрии, депутаты и сотрудники аппарата и городской думы, муниципальные служащие.
В 19 команд в общей сложности вошло более 150 чиновников-спортсменов. Соревнования проводились по шахматам, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, а также по нормам ГТО.
«По общекомандному зачету первое место завоевала команда городской думы, второе - Управления образования города Пензы и третье - городского управление культуры. Глава администрации Виктор Кувайцев вручил победителям кубки», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Если бы спорт приносил пользу, то на каждом бы турнике крутилось по пять /* вырезано цензурой*/