02.10.2018 | 14:21

На оперативном совещании, состоявшемся в администрации Пензы во вторник, 2 октября, были подведены итоги спартакиады муниципальных служащих, которая прошла 29 сентября во дворце спорта «Рубин».

В соревнованиях участвовали работники мэрии, депутаты и сотрудники аппарата и городской думы, муниципальные служащие.

В 19 команд в общей сложности вошло более 150 чиновников-спортсменов. Соревнования проводились по шахматам, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, а также по нормам ГТО.

«По общекомандному зачету первое место завоевала команда городской думы, второе - Управления образования города Пензы и третье - городского управление культуры. Глава администрации Виктор Кувайцев вручил победителям кубки», - сообщили в пресс-службе мэрии.